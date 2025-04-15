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Engelli Çift, Közde Çay Satarak Hayallerindeki Evi Almak İstiyor

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde oturan engelli Kaplan çifti, tekerlekli sandalyeleriyle çay satarak kendi evlerini almayı hedefliyor. Geçim sıkıntısıyla başa çıkmak için çay satmaya başlayan çift, sosyal hayata da katıldıklarını belirtiyor.

Şırnak'ta engelli çift, közde çay satarak hayallerindeki evi almak istiyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan engelli Kaplan çifti, hayal ettikleri evi almak için tekerlekli sandalyeleriyle çay satıyor.

Antalya'da yaşayan Ramazan Kaplan, 4 yıl önce Cizre'ye yerleşerek kendisi gibi doğuştan bedensel engelli Gülizar Kaplan ile evlendi. Kirada oturan Ramazan ve Gülizar Kaplan çifti, Dicle Nehrinin kıyısında seyyar mütevazı çay ocağıyla geçimini sağlıyor. Akülü sandalyelerine özel tasarladıkları römorklarıyla her gün umutlarını taşıyan çiftin en büyük arzusu, kendi sıcak yuvalarına sahip olmak.

En büyük hayallerinin ev sahibi olduğunu belirten Ramazan Kaplan, "Antalya doğumluyum. Dört yıl önce Cizre'ye gelip eşimle tanıştım ve evlendik. Evlendikten sonra eşimin memleketinde kalmaya karar verdim. İkimiz de bedensel engelliyiz, tekerlekli sandalye kullanıyoruz ve kirada kalıyoruz. Evlilikten sonra geçim sıkıntısı yaşadık ve gittikçe bu sıkıntımız ağırlaşıyor. Eşimle beraber Cizre'de nehir kenarında semaverde çay satmaya karar verdik. En büyük hayalim, kendimize ait bir evimizin olması. Doğuştan engelliyim, eşim de engelli. Tekerlekli sandalye kullanıyoruz. Allah'a şükürler olsun bu şekilde ekmeğimizi kazanmaya çalışıyoruz" dedi.

"Çay satarken sosyalleşiyoruz"

Çay satarken sosyalleştiklerini ifade eden Gülizar Kaplan ise, "Dört yıldır evliyim, eşimle beraber ekonomik sorunlarımız vardı. Biz de ek olarak nasıl bir iş yapıp ev ekonomimize katkıda bulunalım diye düşünüyorduk. Buradan geçerken ekonomimize yardımcı olacak bir iş olarak közde çay yapıp satma fikri aklımıza geldi. Arabamızın arkasına römork tarzı bir taşıyıcı yaptık. Eşyalarımızı onun içine koyup buraya geliyoruz. Gündüz saat 15.00'da geliyoruz buraya. Közde çayımızı pişiriyoruz. Çayımız da güzeldir, müşterilerimiz çayı oturmadan alıp gidiyorlar. Hem ekonomik anlamda iyi oluyor hiç olmazsa günümüzün masrafını çıkarabiliyoruz. İsteğimiz bütün engellilerin çalışma imkanlarına sahip olmasıdır. Fakat iş imkanları olmadığı için mecburen böyle çalışmak zorunda kalıyoruz. Benim hayalim kira ödemeden bir ev sahibi olmaktır. İnsan hayal ettiği şeye kavuşur diye düşünüyorum" diye konuştu.

(AY-YRT-BÇ-Y)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABİDİN YEL - Yerel
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