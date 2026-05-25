Bedensel engelli baba, oğluyla birlikte bıçak bileyerek geçimini sağlıyor

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde bedensel engelli Hamdi Tokuroğlu, 5 yıldır oğluyla birlikte bıçak bileyip ahşap işleri yaparak evinin geçimini sağlıyor.

İhsangazi ilçesinde yaşayan bedensel engelli Hamdi Tokuroğlu, oğlu Burhan Tokuroğlu ile birlikte yaklaşık 5 yıldır bıçak bileyip, ahşap işleme ve kaşık yaparak geçimini sağlıyor. Oğlunun elle çevirdiği bileme taşıyla bıçakları bileyen Tokuroğlu, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların yoğun ilgisine yetişmeye çalışıyor. Bıçak bilemeden arta kalan zamanlarda da ahşap işlemeyle uğraşan ve kaşıklar yapan Tokuroğlu, oğluyla birlikte evlerinin geçimini sağlıyor.

Engelli olmasına rağmen sürekli çalıştığını dile getiren Hamdi Tokuroğlu, "Engelli olmama rağmen 5 yıldır bu işi yapıyorum. Oğlum da bana yardım ediyor. Ahşap işleri de yapıyorum, ahşaptan kaşıklar falan yapıyorum" dedi.

Babasına yardım ettiği için mutlu olduğunu dile getiren Burhan Tokuroğlu da, "5 yıldır babama bıçak bilemesinde yardım ediyorum. ya da herhangi bir işinde de ona destek veriyorum" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
