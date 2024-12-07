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Engelleri Aşmak: SANKO Üniversitesi'nde Dünya Engelliler Günü Etkinliği

Engelleri Aşmak: SANKO Üniversitesi'nde Dünya Engelliler Günü Etkinliği
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SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' kapsamında 'Engellerin Başarı ve Heyecana Dönüşüm Yolculuğu' etkinliğini düzenledi. Prof. Dr. Nevin Ergun, engelli sporcuların başarılarına vurgu yaparak mesleki rehabilitasyonun önemine dikkat çekti.

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanlığı ile Fizyoyaşam Kulübü iş birliğinde"3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kapsamında "Engellerin Başarı ve Heyecana Dönüşüm Yolculuğu" konulu etkinlik düzenlendi.

SANKO Üniversitesi SBF Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun, engelli sporcuların elde ettikleri başarılara dikkat çekerek "Hiçbir engel, başarıya engel değildir" dedi.

SBF Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanlığının yanı sıra Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nde Sağlık Kurulu Başkanı olarak uzun yıllar görev yapan ve bir fizyoterapist olarak 2000 yılının başından itibaren Türkiye'nin katıldığı paralimpik oyunlarında sporculara gönüllü olarak destek veren Prof. Dr. Ergun, yaşadığı deneyimlerini katılımcılarla ve öğrencilerle paylaştı.

Dünyada engelli bireylerin karşılaştıkları zorlukların sadece kendilerini değil ailelerini de yakından etkilediğine değinen Prof. Dr. Ergun,şunları kaydetti:

"Sadece spor alanında değil her alanda mesleki rehabilitasyon için engelli çocuğu olan aileler içinde bulundukları durumun farkında olup, çocuklarının yetkinliklerini iyi analiz etmelidir. Bu durum onların gelişimi ve topluma kazandırılması için son derece önemlidir. Bunun yanı sıra toplumsal farkındalık da ihmal edilmemeli ve onlara hak ettikleri değeri göstermeliyiz."

SANKO Üniversitesi Hastanesi Anadolu Toplantı Salonu'nda düzenlenen ve sunuculuğunu SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Nisa Kaya'nın yaptığı etkinliğe, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, SBF Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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