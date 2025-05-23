Enflasyon ve Gençlik: Geleceğe Yatırım Konferansı Gerçekleştirildi

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Afyon Meslek Yüksekokulu (MYO) Muhasebe ve Vergi Bölümü tarafından "Enflasyon ve Gençlik: Geleceğe Yatırım" konulu bir konferans gerçekleştirildi.

Afyon MYO Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe, AKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İktisat Politikası Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdal Demirhan konuşmacı olarak katıldı. Konuşmasında enflasyon kavramını açıklayan Prof. Dr. Demirhan, enflasyonu bir enfeksiyona benzeterek şu ifadeleri kullandı:

"Fiyatların sürekli yükseldiği bir ekonomik ortamdan söz ediyoruz. Bu durumu, ekonomik bir virüs gibi düşünebiliriz. Bugün yalnızca Türkiye'de değil, gelişmiş ülkeler dahil dünya genelinde enflasyon en önemli gündem maddelerinden biri. Bu kadar önemli olmasının nedeni ise, enflasyonun diğer tüm ekonomik göstergeleri etkilemesi. Vücuttaki enfeksiyon nasıl tüm sistemi etkiliyorsa, enflasyon da ekonominin bütün dinamiklerini olumsuz etkiler."

Enflasyonla mücadelede kararlılığın önemine değinen Demirhan, "Enflasyonu düşürmeden alınan ekonomik önlemler kalıcı olmaz" dedi.

Konferans, öğrencilerden gelen soruların yanıtlanmasının ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR