Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Aydın'a 5,9 Milyar TL Yatırım Sağladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde 2002 yılından bugüne kadar toplamda 5 milyar 910 milyon TL yatırım ve destek sağlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji kaynaklarını ve tabii kaynakları verimli ve çevreye duyarlı şekilde değerlendirerek ülke refahına en yüksek katkıyı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından son yıllarda Aydın'da 29 bin 830 kilometre elektrik dağıtım hattı, bin 530 kilometre doğal gaz dağıtım hattı çalışması gerçekleştirildi. Öte yandan elektrik sektörüne 5,5 milyar TL elektrik sektörü yatırımının yanı sıra 347,7 milyon TL de petrol ve doğal gaz sektörü yatırımı yapıldı. Toplamda Aydın'a ilgili bakanlık tarafından son 22 yılda toplamda 5 milyar 910 TL yatırım ve destek sağlandığı açıklandı. - AYDIN