Emeklilerin Yaşam Koşulları Kritik Düzeyde: Sendika Başkanı'ndan Açıklamalar

(ESKİŞEHİR) - " Emeklilerin sefalet içinde yaşadığını" söyleyen Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı, "Yaşam şartları zaten şu anki maaşlarla sürdürülebilir değil. Bu maaşlar ancak okula yeni başlayacak bir ilkokul ya da ortaokul öğrencisinin aylık masraflarını karşılayabilir. Dolayısıyla emeklilerin ekonomik sıkıntıları daha da artacak, derinleşecek. Elden ayaktan düşmeyen birçok emekli çalışmak zorunda kalıyor" dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı, gezetecilerin sorularını yanıtladı. Okulların açıldığını ve dedelerin torunlarına harçlık verecek gücünün olmadığını söyleyen Şanlı, yaklaşan kış mevsimi ile emeklilerin giderlerinin artacağını ve yoksulluğun derinleşeceğini ifade etti. Ali Paşa Şanlı, şu ifadeleri kullandı:

"Emekliler, kendi yaşamları konusunda sıkıntılar yaşarken, okulların açılmasıyla bu sıkıntılar bir kat daha artacak. Yani sonuçta emeklilerin alım gücü olmasa dahi torunlarının ihtiyaçları, onlardan istedikleri, bu konuda onları bir hayli zor durumda bırakacak. Şu da bir gerçek ki, şu anda iklim uygun olduğu için emekliler dışarıda zaman geçirebiliyorlar ama kışa girerken özellikle yakıt paralarının artması büyük sıkıntı yaratacak. Yaz boyunca doğalgaza sürekli zam geldi, elektrik fiyatları da aynı şekilde arttı. Sonuçta kışın ısınmak için ödeyecekleri yakıt ve elektrik paraları, emeklileri çok daha zorlu bir sürece sokacak. Yaşam şartları zaten şu anki maaşlarla sürdürülebilir değil. Bu maaşlar ancak okula yeni başlayacak bir ilkokul ya da ortaokul öğrencisinin aylık masraflarını karşılayabilir. Dolayısıyla emeklilerin ekonomik sıkıntıları daha da artacak, derinleşecek. Elden ayaktan düşmeyen birçok emekli çalışmak zorunda kalıyor.

"Kimi pazarcılık yapıyor kimi kahvede çalışıyor"

Çevremizde, üyemiz olan pek çok arkadaşımız zaten çalışıyor. Kimi pazarda pazarcılık yapıyor, kimi tuhafiyeci ya da işportacıya yardım ediyor, kimi kahvede garsonluk ya da çay ocağında iş buluyor. Emekli olup da geçimini sürdürebilmek için çalışan pek çok üyemiz var. Özellikle evi olmayan emeklilerin yaşamını sürdürmesi neredeyse imkansız. Eskişehir'de en düşük kira 10 bin lira civarında. Emekli maaşı ortalama 17 bin lira. Bunun 10 bin lirası kiraya gittiğinde geriye kalan 7 bin lirayla elektrik, su, gıda ve diğer ihtiyaçların karşılanması mümkün değil. Bu yüzden emekliler çalışmak zorunda kalıyor. Ortada büyük bir sefalet var.

"Tek çözüm örgütlenmektir"

Demokratik bir ortam yaratılıp seçim sandığı halkın önüne geldiğinde, asgari ücretlilerin ve emeklilerin sandıkta hesap soracağına inanıyoruz. Ama esas çözüm, çalışanların ve emeklilerin örgütlü olmasıdır. Çünkü örgütlü olmadığımız sürece hiçbir iktidar, hangi parti olursa olsun, kendi kendine emeklilerin ve çalışanların hakkını vermez. Hiç kimse, durup dururken emeklilerin ya da asgari ücretlilerin yaşama koşullarını iyileştirmeyi düşünmez. Tek çözüm örgütlenmektir.

"Eskişehir'de üye sayımız artıyor"

Eskişehir'de üye sayımız artıyor. Biz Eskişehir'de örgütlenmeye başlayalı 2 yılı geçti. İlk başladığımızda, Tüm Emekliler Sendikası'nın ülke genelindeki üye sayısı 5 bine yakındı. Bugün 30 bini geçti. Eskişehir'de ise şu an bine yakın üyemiz var. Yoğun bir üye kampanyası bile yapmadığımız halde bu sayıya ulaştık. Eğer planladığımız kampanyaları yaşama geçirebilirsek, Eskişehir'deki üye sayımızın çok daha artacağını biliyoruz. Çünkü emekliler ekonomik sıkıntılar içinde ve bizi tanıyorlar, bize güveniyorlar. Haklarını savunma konusunda samimi ve inandırıcı olduğumuzu biliyorlar. Bu nedenle önümüzdeki günlerde sendikamızın üye sayısı artmaya devam edecek. Çünkü emeklilerin sıkıntıları da giderek artıyor."