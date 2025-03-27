Emeklilere Fizyomer Tıp Merkezi'nde İndirimli Sağlık Hizmeti

Türkiye Emekliler Derneği ile Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi arasında indirim anlaşması yapıldı.

Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Muhsin Dilbaz ve Dernek Mali Sekreteri Rafet Demir Güven Fizyomer Tıp Merkezi Tıbbi Direktörü Uzm. Dr. Türkan Tünerir'i ziyarette bulundular. Kurumdaki hizmetler ve indirim anlaşması hakkında konuşan Uzm. Dr. Türkan Tünerir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hekimlerine sevk gerekmeden direkt gelerek muayene olabileceklerini aktarırken ' Fizik Tedavi ve Rehabilitasyonun yanında dahiliye, nöroloji, radyoloji, sağlıklı yaşam merkezi, estetik ünitesi, getat ünitesi ile kapsamlı bir tıp merkeziyiz 'diyerek kurumdaki hizmetler hakkında da bilgilendirdi.

Türkiye Emekliler Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Muhsin Dilbaz'da derneklerindeki yaşlı sayısının fazla olduğunu ve bu nedenle sağlık alanında oldukça fazla ihtiyaçları olduğunu dile getirerek her iki taraf içinde bu anlaşmanın hayırlı olması dileklerinde bulundu.

İndirim sözleşmesini Fizyomer şirket müdürü Recep Balcılar ile imzalayan Dernek başkanı Muhsin Dilbaz ve Dernek Mali Sekreteri Rafet Demir Güven daha sonra kurumu gezerek tedaviler hakkında bilgi aldılar. - ESKİŞEHİR