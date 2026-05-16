Hopa'da Emeklilerden Geçim Sıkıntısı Tepkisi: Aylıklar Eridi, Nefes Alamıyoruz

(ARTVİN) - Tüm Emekliler Sendikası Hopa Şubesi, Kurban Bayramı öncesinde Hopa'da yaptığı basın açıklamasında emeklilerin geçim sıkıntısına dikkat çekti. Açıklamada, "Emekliye bayram değil yoksulluk dayatılıyor. Emekli aylıkları eridi, yaşam giderleri karşılanamaz hale geldi" ifadeleri kullanıldı. Sendika, artan hayat pahalılığı karşısında maaşların yetersiz kaldığını belirterek emeklilere seyyanen zam yapılması ve bayram ikramiyelerinin artırılması çağrısında bulundu.

Artan hayat pahalılığı karşısında emekli maaşlarının yetersizliği ve Kurban Bayramı öncesinde bayram ikramiyelerine yapılmayan zamlar, emeklilerin tepkisini çekti.

Tüm Emekliler Sendikası Hopa Şubesi, Hopa Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Emekliye bayram değil, yoksulluk dayatılıyor. Yaşadığımız yoksulluğu görünür kılmak ve insanca yaşam taleplerimizi haykırmak için alanlardayız. 12 Nisan'da Türkiye'nin 8 bölgesinde eş zamanlı gerçekleştirdiğimiz bölge mitingleriyle siyasi iktidarı uyardık. İstanbul'dan Bursa'ya, Aydın'dan Mersin'e yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı bu mücadele hattı, emeklilerin artık sessiz kalmayacağının açık ilanı olmuştur.Meydanlarda yükselen ses; açlığa, yoksulluğa, sefalet ücretlerine ve halk düşmanı politikalara karşı ortak bir itirazdır. Emekliler olarak bir kez daha gösteriyoruz ki bu ülkenin gerçek sahipleri, üreten, çalışan ve alın teri döken milyonlarca emeklidir.Emekli aylıkları eridikçe erimiş, yaşam giderleri karşılanamaz hale gelmiş ve emekliler nefes alamaz duruma gelmiştir. Bu nedenle en yakıcı talebimiz, emekli maaşlarına yapılan göstermelik artışların daha emeklilerin cebine girmeden zamlar ve hayat pahalılığı karşısında erimesinin önüne geçilmesidir."

Sorun yalnızca ekonomik değil; emeği değersizleştiren, halkı yoksullaştıran siyasal ve ekonomik düzendir. Emeklilere kaynak yok denirken sermayeye vergi afları çıkarılmakta, şirket borçları silinmekte ve kamu kaynakları bir avuç ayrıcalıklı kesime aktarılmaktadır.Bu adaletsizliği kabul etmiyoruz. Talebimiz nettir: Her emekliye seyyanen 7 bin lira zam yapılmalı, emekli ikramiyesi yılda dört kez ve en az asgari ücret düzeyinde olmalıdır. Bize reva görülen bu sefalet düzenini kabul etmiyoruz, mücadelemize devam edeceğiz. Hiç kimse unutmasın; emekliler bu ülkenin yükü değil, onurudur."

