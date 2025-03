Emeklilerden Bayram İkramiyesine Sert Tepki

(ESKİŞEHİR)- DİSK Emekli Sen Eskişehir Şubesi, emeklilere verilen bayram ikramiyesine tepki gösterdi. Şube Başkanı Hatice Kılıç, emeklilerin bir dilim ekmeğe muhtaç edildiğini söyleyen DİSK Emekli Sen Eskişehir Şube Başkanı Hatice Kılıç, "Göz koyduğunuz torunlarımızın harçlıklarıdır. Göz koyduğunuz, umutlarımızdır, insan onuruna yakışır emeklilik hakkımızdır" dedi.

DİSK Emekli Sen Eskişehir Şubesi, emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya CHP Tepebaşı Kadın Kolları Başkanı Nilay Mert Başlı da destek verdi. Şube Başkanı Hatice Kılıç, emeklilerin sefalete sürüklendiğini, emekli ikramiyesinin ceplerine girmeden eridiğine dikkat çekerek, 4 bin lira emekli ikramiyesini müjde olarak kabul etmediklerini ifade etti.

Hatice Kılıç, şunları söyledi:

"Uydurma istatistikler kurumunca yıllık enflasyon yüzde 39,05 olarak açıklandı. Aynı oran, DİSK-AR tarafından yüzde 53,8; ENAG tarafından yüzde 79,51 olarak hesaplandı. TÜİK yıllık enflasyonu düşürmeye devam ederken, Türkiye gıda enflasyonunda OECD ülkeleri arasında birinciliği kimseye bırakmıyor. Gıda enflasyonundan en fazla etkilenenler ise düşük gelir grupları oluyor. Bu grubun içinde kimler var? İşçiler, emekçiler, emekliler. Milyonlarca emekli ve hak sahibi, yılın ilk ayından açlık sınırının altına düşen asgari ücretten de düşük aylıkları ile yiyecek ekmek bulmaya çalışıyor. Bu ülkede emeklileri bir dilim ekmeğe muhtaç bırakıyorlar. Emekliler yılından aile yılına ilan ettikleri açlıktır, sefalettir.

"Emekli ikramiyesi cebimize girmeden eridi"

Geçtiğimiz yıl emekliler yılı ilan edenler, bizleri sefaletle sürüklediler. Bu yıl da çocuklarımızı, torunlarımızı kapsamasını kast ettikleri, mutsuz, umutsuz, yoksul aileler yaratmakta hiç geri göstermiyorlar. İktidar tarafından müjde verilen her kesimin yaşam kalitesinde huzura uğranırken, geleceğinde korku duyduğu bu ülkede, emekliler sadece iktidarın sefalete mahküm ettiği bir hayatla buluştular. Önümüz bayram. Emekli ikramiyesi cebimize girmeden elimizden buharla erimişken, emekli bayram ikramiyeleri 4 bin lira olarak müjdelendi. Ne var ki bu ikramiye enflasyonlarımıza denk gelmemektedir. Bayramlar torunlarımızla birlikte kutlanabilirse bayram olmaktadır. 2018 yılında bin lira olarak verilen bayram ikramiyesi, emekli enflasyonu üzerinden güncellenseydi yüzde 62'si olan bir ikramiye karşılığında, emekliye adım adım asgari ücretin yüzde 16'sına ulaşacaktı.

"Emekli aylığı asgari ücretin altında kalmamalı"

Emeklilerin nefes almalarını, hiç değilse bayram günlerinde içten bir gülüşle rahat bir sofra kurmalarını sağlamak şöyle dursun, her bayramı biraz daha yoksul karşılayıp, her bayramdan biraz daha sıkıntıya düşerek çıkmamıza neden olan bu tablonun yaratıcılarına sesleniyoruz: Göz koyduğunuz, torunlarımızın harçlıklarıdır. Göz koyduğunuz, umutlarımızdır, insan onuruna yakışır emeklilik hakkımızdır. Bizler, iğneden ipliğe gelen zamlar, enflasyon, hayat pahalılığı ve dolaylı vergiler karşısında eriyen aylıklarımızla yaşam mücadelesi verirken, on yıllar boyunca döktüğümüz alın terimizle zenginleşmenizi kabul etmeyeceğiz. Bizlerin emeğiyle, bizlerden çaldıklarınızla her günü bayram havasında geçirmenize izin vermeyeceğiz. Emekli bayram ikramiyelerinin, asgari ücretin altında kalmayacak biçimde güncellenmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz. Onlar gidecek; bayramları torunlarımızla, umutla, neşeyle, refah içinde kutlayacağımız günler gelecek."