Haberler

Memur Emeklileri, 8 Bin 77 Liralık Seyyanen Zamma İlişkin Aym'deki Yargı Sürecinin Hızlandırılmasını Talep Ettiler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2021 Tüm Emekliler Sendikası üyeleri, memur emeklilerine seyyanen zam ödenmesi talebiyle hazırladıkları dilekçeleri Anayasa Mahkemesi'ne gönderdi. Mersin'de açıklama yapan sendika yetkilileri, hak mücadelelerinin süreceğini belirtti.

(MERSİN) - 2021 Tüm Emekliler Sendikası üyeleri, "memur emeklilerine de seyyanen zam ödenmesi için yapılan bireysel başvuruda hukuki menfaatleri olduğu ve başvurunun bir an önce sonuçlandırılması" talebiyle hazırladıkları dilekçeleri Anayasa Mahkemesi'ne gönderdiler.

Mersin Adliyesi önünde açıklama yapan 2021 Tüm Emekliler Sendikası Mersin Şube Başkanı Hüseyin Kurt, memur maaşlarına 2023'te yapılan seyyanen zammın memur emekli aylıklarına yansıtılması talebiyle dava açan emekli Yargıtay Hakimi Seyfettin Çilesiz'in başlattığı hukuki sürecin devam ettiğini, dosyanın Anaysa Mahkemesi'nde incelendiğini anlattı.

Mersin'den 60 emeklinin davaya müdahil olma talebinin Mersin Adliyesi aracılığıyla Anayasa Mahkemesine iletildiğini kaydeden Kurt, Anayasa Mahkemesine 1 milyon dilekçe kampanyası için imza çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Kurt, şunları söyledi:

"Bizler istiyoruz, mevcut iktidar vermeyecektir. Bunu da biliyoruz. Ama biz de diyoruz ki bizim mücadelemiz haklarımızı alana kadar, insanca yaşanabilecek bir ücret olana kadar sürecek ve sokaklardan ayrılmayacağız. Bizler emekliler olarak günü geldiğinde sandıkta hesabını soracağız. Her gün olmasa da gücümüzün yetttiği kadar sokaklarda emeklilerin sesi olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
Mersin'de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı

17 yaşındaki saldırgan farklı yerlerde 4 kişiyi öldürdü

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Takımın başına geçecek mi? Serdal Adalı'dan tek cümlelik Şenol Güneş açıklaması

Serdal Adalı'dan bomba Şenol Güneş sözleri
İsrail saldırısı sonucu Küresel Sumud Filosu'ndaki teknede meydana gelen hasar kamerada

İsrail askerleri, Küresel Sumud Filosu'ndaki tekneyi bu hale getirdi
Afra Saraçoğlu A.B.İ'ye veda etti

Sezonun en iddialı dizilerindendi: Başrol oyuncusu veda ediyor

Sahilde çıplak dolaşan kadına saldırı! O anlar kamerada

Çıplak dolaşan kadını böyle darbetti
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Partili vekilden sürpriz istifa kararı
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz

Tüm çalışanları ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı

Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı