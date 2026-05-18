Edirneli Emekliden Bayram İkramiyesi Tepkisi: "2016'da Bin Lira Verdiler, Koç Alıyorduk. Şimdi Koyunun Bacağını Alabiliyoruz"

(EDİRNE) - Edirne'de yaşayan emekliler, 4 bin lira Kurban Bayramı ikramiyesinin az olduğunu ifade ettiler. Emekli Erol Uzdur, "2016 yılında bin lira verdiler, bir koyun, koç alıyorduk. Şimdi bir koyunun bacağını alabiliyoruz. Pazarlara dahi gidemiyoruz. Bir pazar gittiğin zaman 2 bin lira" dedi.

Emeklilere verilecek 4 bin liralık bayram ikramiyesi ödemeleri dün başladı. Emeklilerin ikramiyelerinin 22 Mayıs'a kadar hesaplarına yatması beklenirken emekliler, 4 bin liralık ikramiye ile alışveriş yapmanın zorluğunu dile getirdi. Emekliler, bayram ikramiyesinin en az asgari ücret kadar olması gerektiğini aktardı.

Emekli Türkan Özgenç, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Hiç olmadı, asgari ücret kadar olsun, biz de bayram olduğunu anlayalım. Çocuğumuz, torunlarımız var. Gelip elimizi öpüyor, biz onlara bir şeker veremiyoruz. Çok ayıp. 4 bin liraya ancak çerez alabilirim. Markete yetmez ki, asla…"

Emekli Bülent Gergin de, "Emekli ikramiyesinin en az bir asgari ücret olması gerekiyor. Hiçbir şeye yetmez, bir kilo zeytin, peynir bin liraya yaklaşmış. Ne alacaksın? İkramiye ile bir çift ayakkabı alamıyorsun. Çocuğunu, torununu giydiremiyorsun" diye konuştu.

"3-4 KİLO ET ALABİLİRSİNİZ"

Emekli Ömer Tuzcu ise şunları kaydetti:

"4 bin lira ile bırakın tatil planı yapmayı, insanlar köylerine, akrabalarına bile bayram ziyareti yapmaktan mahrum oldular. Emekli ikramiyesi bayram öncesine gelmesiyle 3-4 kilo et alabilirsiniz. Bunun da emekliye çok büyük katkı sağladığını düşünmüyorum."

Emekli Cengiz Akbaşak da "Markete girdiğinde 4 bin lira kayboluyor. 4 bin lira çok büyük para değil. Şu andaki duruma göre beklentimiz bile yok artık. Çünkü hergün daha kötüye gidiyor" dedi.

Emekli Erol Uzdur ise, "2016 yılında bin lira verdiler, bir koyun, koç alıyorduk. Şimdi bir koyunun bacağını alabiliyoruz. Pazarlara dahi gidemiyoruz. Bir pazar gittiğin zaman 2 bin lira…" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA