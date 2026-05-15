Ortaca'da Emeklilerden 20 Bin TL Seyyanen Zam Çağrısı

(MUĞLA) - Tüm Emeklilerin Sendikası Ortaca Şubesi, Cumhuriyet Meydanı'nda maaşların enflasyon karşısında eridiğini belirterek her emekli aylığına derhal 20 bin TL seyyanen zam yapılması talebiyle eylem yaptı.

Tüm Emeklilerin Sendikası Ortaca Şubesi, ekonomik zorluklara ve emekli maaşlarının yetersizliğine dikkat çekmek amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Geniş katılımla gerçekleştirilen açıklamada, artan hayat pahalılığı karşısında emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı vurgulandı.

Basın açıklamasını yapan Tüm Emeklilerin Sendikası Ortaca Şube Başkanı Cihan Kaya, milyonlarca emeklinin açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahküm edildiğini söyledi. Kaya, şöyle konuştu:

"Bugün milyonlarca emekli açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkum edilmiştir. Emekli aylıkları eridikçe erimiş temel yaşam giderleri karşılanamaz hale gelmiştir. Elektrik, doğal gaz, kira, ulaşım ve gıda fiyatları karşısında emekliler nefes alamaz durumdadır. Bu nedenle bugün en acil ve en yakıcı talebimiz şudur: Her emekli aylığına derhal 20 bin TL seyyanen zam yapılmalıdır. Çünkü emekliler pazara çıkamaz hale gelmiştir et süt peynir gibi temel gıda ürünlerine ulaşamamaktadır. Elektrik ve doğalgaz faturaları karşısında çaresiz bırakılmıştır. Sağlık harcamalarını karşılayamaz durumdadır. Yıllarca çalışmasına rağmen yoksulluk içinde yaşamaya mahkum edilmiştir. Bayram ikramiyesi adı altında verilen 4 bin TL ise emeklilerin yaşadığı gerçekliği gizleyememektedir. Verilen bayram ikramiyesi bugün bir haftalık pazar parası bile değildir. Emekli bayram ikramiyesi en az asgari ücret düzeyine çıkarılmalıdır. Bizler sadaka değil hakkımızı istiyoruz. Emeklilerin yaşam hakkını savunmaya alanlarda ve meydanlarda mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz. Hiç kimse unutmasın emekliler bu ülkenin yükü değil onurudur ve o onur teslim olmayacaktır."

Kaynak: ANKA