Haberler

Ortaca'da Emeklilerden 20 Bin TL Seyyanen Zam Çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tüm Emeklilerin Sendikası Ortaca Şubesi, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği eylemde emekli maaşlarına derhal 20 bin TL seyyanen zam yapılmasını talep etti. Şube Başkanı Cihan Kaya, emeklilerin açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkum edildiğini belirtti.

(MUĞLA) - Tüm Emeklilerin Sendikası Ortaca Şubesi, Cumhuriyet Meydanı'nda  maaşların enflasyon karşısında eridiğini belirterek her emekli aylığına derhal 20 bin TL seyyanen zam yapılması talebiyle eylem yaptı.

Tüm Emeklilerin Sendikası Ortaca Şubesi, ekonomik zorluklara ve emekli maaşlarının yetersizliğine dikkat çekmek amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Geniş katılımla gerçekleştirilen açıklamada, artan hayat pahalılığı karşısında emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı vurgulandı.

Basın açıklamasını yapan Tüm Emeklilerin Sendikası Ortaca Şube Başkanı Cihan Kaya, milyonlarca emeklinin açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahküm edildiğini söyledi. Kaya, şöyle konuştu:

"Bugün milyonlarca emekli açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkum edilmiştir. Emekli aylıkları eridikçe erimiş temel yaşam giderleri karşılanamaz hale gelmiştir. Elektrik, doğal gaz, kira, ulaşım ve gıda fiyatları karşısında emekliler nefes alamaz durumdadır. Bu nedenle bugün en acil ve en yakıcı talebimiz şudur: Her emekli aylığına derhal 20 bin TL seyyanen zam yapılmalıdır. Çünkü emekliler pazara çıkamaz hale gelmiştir et süt peynir gibi temel gıda ürünlerine ulaşamamaktadır. Elektrik ve doğalgaz faturaları karşısında çaresiz bırakılmıştır. Sağlık harcamalarını karşılayamaz durumdadır. Yıllarca çalışmasına rağmen yoksulluk içinde yaşamaya mahkum edilmiştir. Bayram ikramiyesi adı altında verilen 4 bin TL ise emeklilerin yaşadığı gerçekliği gizleyememektedir. Verilen bayram ikramiyesi bugün bir haftalık pazar parası bile değildir. Emekli bayram ikramiyesi en az asgari ücret düzeyine çıkarılmalıdır. Bizler sadaka değil hakkımızı istiyoruz. Emeklilerin yaşam hakkını savunmaya alanlarda ve meydanlarda mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz. Hiç kimse unutmasın emekliler bu ülkenin yükü değil onurudur ve o onur teslim olmayacaktır."

Kaynak: ANKA
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk davasında karar! Niyazi Nefi Kara'ya 46 yıl hapis verildi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 46 yıl hapis
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte olay adam Ederson'un dönmek istediği takım

Güle güle Ederson! İşte dönmek istediği takım

Hakan Safi'den sürpriz hamle: Ruben Amorim

Sağ gösterip sol vuruyor! Gözünü diktiği hoca seçimi bile kazandırır
SPK'nın Türkçe dil yasağını ihlal eden 23 borsa tespit edildi

SPK'nın yasağını ihlal eden 23 borsa tespit edildi
17 bıçak darbesiyle katledilen Abdülbaki’nin ailesinden adalet çığlığı: En ağır cezayı alsınlar

Hiç uğruna canından olan Abdülbaki’nin ailesinin feryadı yürek dağladı
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire, mahkemede hakime yalvardı

Hemşirelerin yüz karası! Mahkemede hakime yalvardı ama...

Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor! Fener'e leblebi gibi gol atan forvet

Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor! Fener'e leblebi gibi gol atan forvet