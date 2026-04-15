İzmir'de Emeklilerden "Ara Zam" ve Sağlıkta "Katkı Payı Kaldırılsın" Çağrısı

İzmir'de bir araya gelen emekliler, yetersiz maaş ve artan maliyetler karşısında hükümetten Mayıs ayında ara zam talep etti. Ayrıca sağlık hizmetlerinde muayene ve ilaç katkı paylarının kaldırılmasını istediler.

(İZMİR) – Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan Birleşik Emekliler Sendikası üyesi emekliler, maaşların yetersiz kaldığını belirterek, Mayıs ayında ara zam yapılmasını, sağlıkta muayene ve ilaç katkı paylarının kaldırılmasını talep etti.

İzmir'de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelen Birleşik Emekliler Sendikası üyesi emekliler, yaptıkları basın açıklamasında, artan yaşam maliyetleri karşısında maaşlarının eridiğini savunarak hükümete çağrıda bulundu. Açıklamanın ardından emekliler, Basmane Garı önünde toplanarak "emekli zinciri" oluşturdu.

Emekliler tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Ocak ayında emekli maaşlarına zam oranını Pinokyo TÜİK yüzde 12.19 olarak açıkladı. Mart ayından itibaren tüketim ürünlerine gelen, bize göre zam, iktidara göre ise güncellemeyle emekliye verilen artış sıfırlanmış olup, Nisan ayında ise emekli maaşları eksiye düşmüş durumda. Öncelikle Nisan ayında elektrik ve doğalgaza gelen, bize göre yüzde 25'lik zam, iktidara göre güncelleme, emeklinin yaşama tutunmasını mümkün kılmamakla birlikte emekli artık gıdaya ulaşamıyor, aldığı maaşın yarısı fatura giderlerine gidiyor. Biz emekliler olarak geçinemiyoruz. Mayıs ayında ara zam istiyoruz. Sizin tabirinizle güncelleme istiyoruz."

Bir çağrıda Sağlık Bakanı'na yapıyoruz. Emeklinin kuşa dönen maaşı, sağlık hizmetlerinden faydalanırken maaştan kesilen muayene ve ilaç katkı payları nedeniyle daha da erimektedir. Öncelikle Sağlık Bakanlığı'nın bir düzenleme yaparak emekliden kesilen muayene ve ilaç katkı paylarını kaldırması ve emeklilere randevularda öncelik tanınmasını istiyoruz. İktidarın yönetsel yeteneksizliğiniz sonucu oluşan ekonomik krizin faturasını biz emekliler ödemek istemiyoruz. Her sıkıştığınızda emeklilerin yoksulluğunun sebebi olarak emeklilerin uzun yaşamasına ve çalışan her iki kişiye bir emekli düştüğü yalanını kabul etmiyoruz. Emekliler olarak maaşlarımızı her çalışan iki kişi değil, 40 sene SGK'ya ödediğimiz primlerin karşılığı olarak alıyoruz. SGK'ya ödediğimiz primleri bir bankada değerlendirmiş olsaydık, bugün hazine yardımı ile 20 bin TL alan bir emekli 40 bin TL aylık faiz alıyor olurdu. Bu vesileyle biz emekliler sadaka değil, ödediğimiz primin güncel karşılığını istiyoruz. Seçimden seçime 'gaz bulduk, petrol bulduk' masallarıyla giderilemeyeceğini 24 yıllık AKP iktidarı eliyle yaşayarak öğrendik."

Açıklamada emeklilerin talepleri ise şu şekilde sıralandı:

"Sağlık Bakanlığı muayene ve ilaç katkı payının kaldırılmasını, emeklilere randevularda öncelik tanınmasını, emekli maaşlarına Mayıs ayında ara zam yapılmasını, emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesinin dini vecibelerini yerine getirebilmeleri için küçükbaş kurban alabilecek 20 bin TL'ye yükseltilmesini, emekli maaşlarının hazine yardımı ile 20 bin TL'ye tamamlanması yerine en düşük emekli taban ücretinin açlık sınırının üzerinde bir orana yükseltilmesini istiyoruz. Sosyal devlet anlayışında emekli devlete yük değildir, tam tersine o ülkenin geçmişi ve hafızasıdır. Emekliyi yok sayan anlayış, geçmişini yok sayan anlayıştır. Emekliler olarak seçtiklerimizden beklentimiz bireysel zenginleşmeleri değildir. Toplumun refahını sağlamalarıdır. Sadaka değil hakkımızı istiyoruz. ya emekliye insan onuruna yaraşır bir yaşam ya da bir an önce seçim."

Kaynak: ANKA
