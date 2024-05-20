Emekliler Kurban Bayramı'nda bütçe sıkıntısı yaşıyor

UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Kurban Bayramına 26 gün kala emekli vatandaşların da bütçe sıkıntısı artıyor. Artvin'de yaşayan emekli Celal İpek'te Kurban Bayramı'nı sıkıntıyla karşılayan vatandaşlardan biri. Maaşının 15 bin lira olduğunu belirten İpek, " Almış olduğumuz maaşla kurban bile kesemeyiz" dedi.

Artvin'in Borçka ilçesinde yaşayan emekliler Celal İpek " vermiş oldukları 3 bin liralık ikramiyeyle tavuk kesemeyiz" diyerek, şunları söyledi:

" Kurban kesme şansımız sıfır, neden vermiş oldukları 3 bin liralık ikramiyeyle tavuk kesemeyiz. Emekli ya da yana gelirimiz olmaz ise zaten kesemeyiz ve et bizim evimize kurbandan kurbana giriyor. Bizim bugün almış olduğumuz maaşla kurban bile kesemeyiz alıyoruz 15 bin lira maaş ve bir kurban tutuyor 25 bin lira e nasıl keseceğiz, bakın ortamı görüyorsunuz pahalılık almış başını gidiyor. Eskiden bir maaşla 4 tane cumhuriyet altını alıyorduk şimdi ise bir tane alamıyoruz ve nasıl geçineceğiz sana soruyorum".

Emekli Şaban Uyar ise "87 yaşındayım ve bu yaşıma kadar kurbanı kesmişimdir ama inanın bu sene aldığım 10 bin lira ile 20 bin liralık kurbanı nasıl keseyim. Allah sorar bana borçla kurban kesmeyi, yanlış mı diyorum kardeşim. Kurbanda verecekleri 3 bin lirayla ceketin yakasını dikemezsin" dedi

Emekli Turgut Topal ise "Emekliler zaten kendileri kurban yani nasıl kurban kessinler bilmiyorum. Yani verilen bu ikramiye yetmiyor ve vatandaşın parasıyla vatandaşla dalga geçmenin bir anlamı yok. Verilen ikramiye aldatıcıdır ve hikayedir. İnsanlara para verecekseler düzgün versinler, insanca yaklaşsınlar ve para veriyoruz görüyorsunuz demeyle değil verdikleri parayı bir yere kullanabilsin." ifadelerini kullandı.