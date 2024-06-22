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Emekliler Bayramı Buruk Geçirdi

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Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde yaşayan emekliler, ekonomik sıkıntılar sebebiyle bayramı buruk geçirdiklerini ifade etti. Bazı emekliler çocuklarının yardımı ile geçinirken, bazıları ise kurbanı taksitle aldıklarını dile getirdi.

HABER: BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde yaşayan emekliler ekonomik sıkıntılar sebebiyle bayramı buruk geçirdi. İlçe sakinlerinin bazıları çocuklarının yardımı ile geçindiklerini belirtirken, bazı yurttaşlar ise kurbanı taksitle aldıklarını dile getirdi.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde yaşayan emekliler, Kurban Bayramı'nı buruk geçirdiklerini ifade etti. Kurban Bayramı'nda 3 taksit ile kurbanlık aldığını belirten emekli vatandaş Müttalip Karslıoğlu, şöyle konuştu:

"Ben emekliyim 10 bin 800 lira para alıyorum. Evden başka bir yere, bayramda hiçbir yere gidemiyoruz. Para yok yetişmiyor, nasıl geçinelim? Çay olmuş 160 lira nasıl edeceğiz? Şeker olmuş 45 lira kilosu. 50 kilogram kurbanlık aldık onu da üç taksitle aldık. Onu da eniştemizden aldık. Ne yapacağız? Nasıl geçineceğiz? Hiç gezmedim bir yere gitmedim evden başka bir yere gitmedim. Evin içindeydim. Nasıl geçinelim millet nasıl etsin? Yevmiyeye gidemiyorsun, 'sigortadan emeklisin' diyorlar. 120 bin lira aylık alıyor milletvekilleri. Oturdukları yerden aylık alıyorlar. Bir ay milletvekilliği yaptığı zaman süper emekli oluyorlar. Biz 35 sene çalışmışız 10 bin lira aylık alıyoruz. Kendilere vereyim maaşı kendiler versin bana maaşını 1 aylığını. Ben 1 seneliğimi vereyim onlara. Kendileri bana 1 aylığını versinler. Geçiniyor mu? geçinemiyor mu bakayım. En lüks yemekleri yiyorlar, bir lokantaya gittiklerinde 50-60 bin lira para veriyorlar. Diri iken sahip çıkmadıktan geri, ölüyken hiç sahip çıkmasın devlet. Oy zamanı geldi mi tamam, bittiği zaman haydi eyvallah."

"Böyle giderse emekli dilenmeye kalkar"

Emekli Arif Demirdöven torunlarına harçlık vermekte zorlandığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Maaş yetmiyor çocukların yardımlarıyla geçimimizi sağlıyoruz. Bayramda ne yapalım çocuklar geldi 100'er lira zor verebildim ellerine. Emeklinin sonu böyle giderse dilenmeye kalkar. Başka çaresi yok."

Bayramı evde geçiren emekli yurttaş Şemsettin Develi ise çocuklarının desteği ile geçindiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Emekliyim ama maaşımın yetme mümkünü yok. 10 bin liraya bu ülkede ayakkabı alıp giyenler var. Biz 10 bin lira ile 1 ay geçinmeye çalışıyoruz. Nasıl yetsin? Bayramda evden dışarı çıkmadım torun geldi, inan ki elimizden geleni yapmaya çalıştık ama biraz da çocukların desteği olmazsa geçinmek zor."

Kaynak: ANKA / Yerel

Osmaniye Sumbas Yerel Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

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