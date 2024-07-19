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Emekli Vatandaşlar Maaş Artışının Yetersiz Olduğunu Belirtti

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Sinop'ta yaşayan emekli vatandaşlar, hayat pahalılığı nedeniyle maaş artışının yetersiz olduğunu belirterek, geçinemediklerini ifade etti.

MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Sinop'ta yaşayan emekli vatandaşlar, hayat pahalılığı nedeniyle maaş artışının yetersiz olduğunu belirterek, geçinemediklerini ifade etti. Emekli Yılmaz Kaya, "Çok sıkıntı var. Bayramlarda çocuklarımıza, torunlarımıza harçlık veremiyoruz. Bu konuda çok mağduruz. Üzerimize başımıza zaten bir şey alamıyoruz. Bir dondurma bile alamıyoruz" dedi. Hikmet Arıkan ise, "Hayat yaşanılmaz ve çekilmez hale geldi. İnsanların hepsi mutsuz ve geçimini sağlayamıyor. Bir an önce bu iktidardan kurtulmak lazım" diye konuştu.

Sinop'ta yaşayan vatandaşlar, en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye çıkarılmasına tepki gösterdi. Emekli Yılmaz Kaya, şöyle konuştu:

"Bayramlarda çocuklarımıza, torunlarımıza harçlık veremiyoruz"

"12 bin 500 lira bugün 10 günlük bir harcama. Şu an en düşük emeklinin 25 veya 30 bin lira civarında alması gerekir. Aslında bu kazanılmış haklar için de 3- 4 sene önce bir karar vardı fakat bu dönem de o yok edildi. Eğer o yok edilmeseydi şu an en düşük emeklinin maaşı 25 bin lira ile 35 bin lira arasında olması gerekiyordu. İnanın artık ay sonunu nasıl getireceğiz diye sürekli düşünüyoruz. Ben 68 yaşındayım. 68 senedir bu böyle. Artık emeklilerin kaderi midir, ya da gelen hükümet bunu mu öngörüyor insanlara bilmiyorum. Çok sıkıntı var. Bayramlarda çocuklarımıza, torunlarımıza harçlık veremiyoruz. Bu konuda çok mağduruz. Üzerimize başımıza zaten bir şey alamıyoruz. Bir dondurma bile alamıyoruz. Daha önce 10 lira olan dondurmaya şimdi 100 lira diyorlar, alamıyoruz. Kıyma fiyatları desen zaten kasabın önünden bile geçemiyoruz. Biz yine kırsal bölgede evde ufak bir bahçe yaptık. Biberi, soğanı oradan alıp idare etmeye çalışıyoruz. Gezme, tozma gibi bir lüksümüz yok."

"İhtiyacım olmasa 60 yaşında çalışmam"

Emekli Himmet Arıkan, "Değerli bir ücret değil. Bu ücrette hiç kimse yaşayamaz. Kiralar, bu pahalılık yeter artık. Hayat yaşanılmaz ve çekilmez hale geldi. İnsanların hepsi mutsuz ve geçimini sağlayamıyor. Bir an önce bu iktidardan kurtulmak lazım" dedi. Emekli Meliha Kaya, "İnsanların yaşam şartlarına bakarak şöyle bir topluma çıkmaları ve fiyatları görmeleri lazım, ona göre karar vermeleri lazım. Emekli torununa harçlık bile veremez. Özel günlerde hediye bile alamıyor. Bayram gelirken ve doğum günlerinde çocuklara ne yapalım diye kara kara düşünülüyor" ifadelerini kullandı.

Emekli Hasan Engin, "Çok fazla verdiler. Aslında 7 bin 500 lira yapmaları lazım ki sayın büyüklerimiz daha lüks içinde yaşasınlar. Mesela 5 uçakla gideceklerine 10 uçakla gitsinler. Millet nasıl olsa geçinir" dedi. Emekli İshak Urhan, "Bu emekli maaşıyla geçinilmiyor. Açık açık söylüyoruz. Tayyip bey de duysun. Bu maaşla 15 bin lira kira verip de nasıl geçinecek insanlar? Bunlara Cumhurbaşkanı(nın el atması lazım. Ben 60 yaşında emekliyim. Çalışıyorum. İhtiyacım olmasa çalışmam" ifadelerini kullandı.

"12 bin 500 lirayla çay içmeye çıkamazsın dışarı"

Emekli Arif Savaş, "Ben emekli olduğumda benim emekli maaşım asgari ücretin üzerindeydi. Şu anda asgari ücretin yarısı kadar. Emekli maaşları yetmiyor" derken; bir başka emekli vatandaş Cahit Gümüş, "Yeterli bir ücret değil. 12 bin 500 lira ile geçinmek gerçekten çok zor. Türkiye pahalı bir ülke. Zincir marketlerin kontrol edilmesi lazım, denetlenmesi lazım. Maaşlar artıyor ama marketlerdeki ürünlere de zam gelince ne işe yarıyor" ifadelerini kullandı. Emekli Sinan Keskin, "12 bin 500 lirayla çay içmeye çıkamazsın dışarı. Eskiden 50 liraya gittiğimiz yerler şuan da 500 lira. Bir kilogram domates olmuş 60 lira. Kiralar 15 bin lira, asgari ücret 17 bin lira, emekli maaşı 12 bin lira. Ne yapacak insanlar" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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