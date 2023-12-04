Emekli Seyfettin Yıldırım, resimleriyle dikkat çekiyor

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde emekli olduktan sonra kendini resim çizmeye adayan Seyfettin Yıldırım, yaptığı resimlerle profesyonel ressamlara taş çıkartıyor.

Sivas'ın Şarkışla içesinde yaşayan Seyfettin Yıldırım, belediyeden emekli olduktan sonra boş zamanını değerlendirmek için resim çizmeye başladı. İlçede yapabilecek fazla aktivitenin olmadığı söyleyen Yıldırım, ilham aldığı doğada gördüklerini tuvale döküyor. Profesyonel bir yardım almadan resim çizmeyi öğrenen Yıldırım, çizdikleri resimlerle adeta ressamlara taş çıkartıyor. Yıldırım'ın büyük bir emekle yaptığı resimler görenlerin ilgisini çekiyor. Öte yandan yaptığı resimleri satarak para kazanan Yıldırım, U-18 takımına da antrenörlük yapıyor.

"Resimden başka yapacak bir şey yok"

Seyfettin Yıldırım, resim yapmaktan başka bir uğraşı olmadığını söyleyerek, "Şu anda resim ve antrenörlük yapıyorum. Babam öğretmendi ve resim yapardı. Babamdan kaldı. Babam zamanında birkaç resim yaptırırdı. Ondan sonra ara verdim. Daha sonra emekli olduktan sonra Şarkışla'da yapılacak herhangi bir şey olmadığı için bu işe başladım. Bir süre ara verdikten sonra 4-5 yıldır resim yapıyorum. Zaman geçiyor. Aslında resimden başka yapacak bir şey yok. Genelde portre resimleri yapmaya çalışıyorum ama sipariş üzerine yapıyorum bunları. Manzara olsun ava gittiğim zaman olsun, doğada ki güzel yerleri, güzel portreleri yakalayabilirsem onları yapmaya çalışıyorum" dedi.

Antrenörlük de yapıyor

Yıldırım, resmin yanında antrenörlük de yaptığını ifade ederek, "Klasiklerden yapıyorum ama birebir benzetme değil de daha çok kendi katkılarımda var doğaçlama yapıyorum. Tiner, teraventler gibi katkı maddelerini incelterek. Bez tuval üzerine yağlı boya ile çalışıyorum. Yağlı boya biraz daha sıcak kalıyor, uzun ömürlü kalıyor. İşin doğrusu su bazlı boyalarla çalışmıyorum. Haftanın belli günlerinde Şarkışla Belediyespor U-18 takımını çalıştırıyorum. Yaklaşık 15 yıldır antrenörlük yapıyorum. U-18 ile çalışıyoruz. Şarkışla'yı sadece o düzeyde temsil ediyoruz. Son 4-5 yıldır da U-18 olarak götürüp getiriyoruz. Küçük çocuklara yaz dönemi kurs açıyorum. Futbolun temel prensiplerini verebiliyorsak ne mutlu bize. Valla resim konusunda çoğu zaman takdir ediyorlar. İsteyene sipariş veriyorlar, gelip alıyorlar beğendiklerini. iyi yönde şeyler söylüyorlar. Hiç kötü bir eleştiriyle karşılaşmadım" ifadelerini kullandı. - SİVAS