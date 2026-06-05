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Dev Emekli-Sen Osmaniye Şube Başkanı Önal: "Emekliler Bir An Evvel Gıdasızlıktan Ölsün Diye Elinden Gelen Çabayı Sarf Ediyorlar"

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DEV Emekli-Sen Osmaniye Şube Başkanı Metin Önal, TÜİK'in mayıs ayı enflasyon verilerini eleştirerek emeklilerin yüzde 90'ının kurban kesemediğini ve hükümeti emekliyi gıdasızlığa mahkum etmekle suçladı.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı enflasyon oranlarını değerlendiren DEV Emekli-Sen Osmaniye Şube Başkanı Metin Önal, "Böyle bir enflasyon oranı yok. Emeklilerimiz perişan. Yüzde 90'ı kurban kesemedi. Yüzde 90'ı komşularından gelecek eti bekledi. Ne yazık ki mevcut hükümet emeklinin normal yaşamasını istemiyor. Bir an evvel gıdasızlıktan ölsün diye elinden gelen çabayı sarf ediyor" dedi.

TÜİK'in bugün açıkladığı mayıs ayı enflasyon verisine Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı Devrimci Emekliler Sendikası Osmaniye Şube Başkanı Metin Önal, tepki gösterdi.

TÜİK'in açıkladığı verilerin gerçekçi olmadığını dile getiren Önal, şunları söyledi:

"Böyle bir enflasyon oranı yok. Emeklilerimiz perişan. Yüzde 90'ı kurban kesemedi. Yüzde 90'ı komşularından gelecek eti bekledi. Ne yazık ki mevcut hükümet emeklinin normal yaşamasını istemiyor. Bir an evvel gıdasızlıktan ölsün diye elinden gelen çabayı sarf ediyorlar. Ne yazık ki emekli önümüzdeki zam döneminde de beklediğini bulamayacak. Bu enflasyon oranlarıyla yapılacak zammın rakamı aşağı yukarı belli. Yüzde 15 ila yüzde 18 arası bir oran olacak. Bunun da emekliyi kurtarma şansı yok. Emekli yine sürünmeye devam edecek."

"DÜNYANIN EMEKLİSİ GELİP BENİM ÜLKEMDE GEZERKEN BEN KÖYÜME GİDEMEZ HALDEYİM"

Şunu da iyi bilsinler emekli bundan sonra sahalarda daha radikal olacak. Daha ciddi eylemlerle hakkını aramaya devam edecek. Biz emekli oluncaya kadar bedelini peşin ödedik. Rezillik çekelim diye ödemedik bedel. Her ay SGK'ya emeklisi, işçisi, memuru, köylüsü primlerini peşin yatırdılar. Nihayetinde emeklilikte rahat edelim istediler ama ne yazık ki Türkiye'de emeklilik sürünmek demekmiş. Dünyanın emeklisi gelip benim ülkemde gezerken ben köyüme gidemez haldeyim. Dünyanın emeklisi dünyayı gezerken ne yazık ki biz torunlarımıza harçlık veremez hale getirildik. Bize bunu yapanlara yazıklar olsun. Elbet gün gelecek elbet o sandık önümüze konulacak. Bunun hesabını soracağız."

Kaynak: ANKA
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