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Emek Partisi ÇAYKUR'un kontenjan uygulamasına tepki gösterdi

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Emek Partisi Rize ve Artvin il örgütleri, ÇAYKUR'un kontenjan uygulamasına tepki göstererek çay üreticisini özel sektör firmalarına mahkum ettiğini belirtti.

GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE)- Emek Partisi Rize ve Artvin il örgütleri, ÇAYKUR'un uyguladığı kontenjana tepki gösterdi. Açıklamada, "ÇAYKUR ikinci sürgün alımlarına başladığı günden bugüne kadar 3 kez kota düzenlemesi yaparak çay üreticisini adeta özel sektör firmalarına mahkum etmiştir" denildi.

Emek Partisi Rize ve Artvin örgütleri, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) son 2 hafta içerisinde çay alımlarına 3 ayrı kota uygulaması getirmesine yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Açıklama şöyle:

" Çaykur'un kontenjan uygulamasın özel sektör fırsata dönüştürdü"

"Bilindiği gibi ÇAYKUR tarafından alımı yapılan ikinci sürgün yaş çay alımına 3 kez kontenjan uygulaması getirerek üreticiyi özellere mahküm etmiş bulunmaktadır. ÇAY-KUR'un bugün dekar başına kotayı 25 kiloya düşürmesi sonrası özel sektör firmaları bu durumu açıkça fırsata dönüştürerek çay fiyatını 12- 13 TL'ye kadar düşürmüşleridir bu kabul edilemez bir durumdur. ÇAYKUR'un bu uygulaması üreticiyi tamamen özel firmalara mahkum etmesine yol açmıştır. Özel firmaların devlet tarafından belirlenen fiyattan daha aşağı üreticiden çay alma dayatması hiç de kabullenecek bir durum değildir. Üreticinin yoğun olarak ikinci sürgün için tarlaya girdiği bu süreçte ortaya konan bu uygulamalar tamamen özel firmaların lehine, üreticilerin alın terlerinin çalınmasına dönük sonuçlara yol açmaktadır. İkinci sürgün yaş çay alım kampanyasında ortaya çıkan bu durum karşısında; ÇAYKUR üreticiyi mağdur eden kontenjan uygulamasından vazgeçmelidir. Özel firmaların devletin belirlediği çay fiyatı altında üreticiden çay almasının önüne geçilmelidir. ÇAYKUR özel çay fabrikalarını koruyucu tutumundan vazgeçmelidir."

Kaynak: ANKA / Yerel

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