Elif Azra Yıldırım Hırvatistan'da Balkan Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Bilecikli sporcu Elif Azra Yıldırım, Hırvatistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti.

7-9 Kasım 2025 tarihleri arasında Hırvatistan'ın Rijeka kentinde düzenlenen 25. Balkan Şampiyonası'nda Bilecikli sporcu Elif Azra Yıldırım, Ümitler 47 kilogram kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, elde edilen başarıdan dolayı sporcu Elif Azra Yıldırım ve antrenörünü tebrik etti. Demir, "Sporcumuzu ve antrenörünü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - BİLECİK