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Elazığspor Taraftarından Vefa Örneği: Şehit Fethi Sekin'in Oğlu Burak Tolunay Sekin’i Tribüne Çağırdılar

Elazığspor Taraftarından Vefa Örneği: Şehit Fethi Sekin'in Oğlu Burak Tolunay Sekin’i Tribüne Çağırdılar
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Elazığspor, Menemen FK ile oynadığı maç öncesinde taraftarlar, şehit Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin'i tribüne çağırarak 'Sen bize babanın emanetisin' sloganı attı. Bu an, Elazığspor taraftarının vefasını ve şehit ailelerine olan saygısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Elazığspor taraftarı maç öncesi şehit Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin'i tribüne çağırarak 'Sen bize babanın emanetisin' sloganı attı.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 23. haftasında Çimentaş Elazığspor, Menemen FK ile karşı karşıya geldi. Bu çerçevede İzmir'deki Elazığspor tarafları da stada akın etti. Maç öncesi Elazığsporlu taraftarlar sahada ısınan şehit Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin'i tribüne çağırarak 'Sen bize babanın emanetisin' sloganı atarak vefa örneği gösterdi. Sekin ise tribüne giderek taraftarları selamladı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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