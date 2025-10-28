Elazığ Ticaret Borsası Başkanı, İçişleri Bakan Yardımcıları ile Ekonomi Temaslarında Bulundu

Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Sağlam ve Mehmet Aktaş ile bir araya geldi.

Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Sağlam ve Mehmet Aktaş'ı ziyaret etti. Elazığ Ticaret Borsası Meclis Başkanı Aydın Torgut ve Genel Sekreter Murat Çiçek ile birlikte Ankara'da bir dizi temaslarda bulunan Başkanı Dumandağ, nazik kabullerinden ötürü bakan yardımcılarına teşekkür etti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başkan Dumandağ, "İçişleri Bakanlığı'ndaki gururlarımız kıymetli hemşerilerimiz, Mehmet Sağlam ve Mehmet Aktaş'ı makamlarında ziyaret ettik. Bizleri en güzel şekilde ağırladılar. Ziyaretlerde Elazığ'ımızın ekonomik gelişimi, üretim kapasitesi, tarım ve ticaret alanındaki mevcut durum üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Ziyaretlerimizde özellikle ilimizin tarımsal potansiyelini artırmaya yönelik atılabilecek somut adımlar, üreticimizin desteklenmesi, bölgesel kalkınmayı hızlandıracak yeni yatırım fırsatları ve ticaret altyapısının güçlendirilmesi konularındaki ilgili bakanlıklarla yürüttüğümüz projelerimizle ilgili destek talebinde bulunduk. Elazığ'ın yalnızca bölgesel değil, ülke ekonomisinde de önemli bir paya sahip olabileceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda; bakanlıklarımızla yürütülen ortak çalışmalar, yeni teşvik modelleri ve yerel üreticilerimizin daha rekabetçi hale getirilmesi adına yapılacak iş birliklerini büyük bir kararlılıkla sürdüreceğiz. Nazik kabulleri, samimi ilgileri ve Elazığ'a duydukları destek için değerli bakan yardımcılarımıza teşekkür ediyorum. Elazığ Ticaret Borsası olarak, şehrimizin üretimden ticarete, tarımdan sanayiye kadar her alanda büyümesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Dumandağ'a çalışmalarında kolaylıklar diledi. - ELAZIĞ