Elazığ'da Zirai Don Üreticileri Mağdur Etti

Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, kentte meydana gelen zirai don sebebiyle üreticilere geçmiş olsun temennisinde bulunarak, mağduriyetin giderilmesi için süreci yakından takip ettiklerini vurguladı.

Başkan Dumandağ konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Elazığ'da önceki gün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve ani sıcaklık düşüşü sebebiyle yaşanan zirai donun başta kayısı olmak üzere birçok meyve ağacında zarara sebep olduğunu söyledi. Başkan Dumandağ, "Üreticilerimizin karşı karşıya kaldığı mağduriyeti yakından takip ediyoruz. Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün ilgili birimleri sahada hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Hasar tespiti sonuçlarına göre bizler de inşallah ilgili kurum ve kuruluşlarla temaslarımızı sürdürerek üreticilerimizin mağduriyetinin giderilmesine katkı sağlama amacındayız. Bu noktada gerekli girişimlerde bulunan Milletvekillerimize de teşekkür ediyor, üretime katkı sunmak için emek ve alın teriyle mücadele eden üreticilerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. - ELAZIĞ