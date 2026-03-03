Enflasyon Rakamları Açıklandı... Elazığlı Yurttaş: "Benim Cebimde Yüzde 80-85 Enflasyon Var. Ama Tüik'in Enflasyonu Yüzde 30'larda"

Serra Taylan

(ELAZIĞ) - Elazığ'da vatandaşlar, hayat pahalılığının açıklanan enflasyon rakamlarının çok üzerinde hissedildiğini dile getirdiler. Ramazan Musar isimli vatandaş, "Benim cebimde yüzde 70-80 enflasyon var. Ama TÜİK yüzde 30'larda. Ben emekliyim. Bu ay gıda harcamalarım 16 bin 760 lira. Bunda elbise yok, yakıt yok. Bir yerde oturup eşinle yemek yiyemezsin" dedi.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra konuşan vatandaşlar TÜİK'in açıkladığı verileri inandırıcı bulmadıklarını söylediler. Gerçek enflasyonun daha fazla hissedildiğini belirten vatandaşlar hayat pahalılığından şikayetçi olduklarını ve ek iş yapmak zorunda kaldıklarını belirttiler.

Mehmet Taş isimli vatandaş bir emekli olduğu için geçinemediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"TÜİK'in enflasyon rakamlarına itibar etmiyoruz. Emekliyiz, geçinemiyoruz. Ben bu yaşıma geldim böyle zorluk görmedim. Her şeyden kıstım, kırptık artık. Elektriğinden, suyundan, doğal gazına her şeyden kıstık. Bir tek donmuyoruz. Elektriği de kıstık, televizyon ışığıyla oturuyoruz. Artık sıkacak kemerimiz kalmadı. Derdimizi birkaç kelimeyle anlatamam. Saatlerce sürer derdimizi anlatsak. Ben emekli olduğumda rahatlıkla market alışverişimi yapıyordum, geçiniyordum. Şimdi korkumuzdan lokanta gidemiyoruz, dışarı çıkamıyoruz."

"Bu ay da gıda harcamalarım 16 bin 760 lira"

Ramazan Musar isimli vatandaş şunları söyledi:

"Bir ülkede enflasyon yüzde 80 iken 30 gösteriyorlarsa yaşadıklarımız normaldir. Benim cebimde yüzde 70-80 enflasyon var ama TÜİK yüzde 30'larda. Ben emekliyim. Bu ay da gıda harcamalarım 16 bin 760 lira. Bunda elbise yok, yakıt yok. 300 lira yakıt var. Bir yerde oturup eşinle yemek yiyemezsin. 2 senedir buradan Malatya'ya gitmedim. Bir kahvede otur, çay 25 lira; kafede 150 lira. Dünya bizi mi kıskanıyor? Almanların, İngilizlerin, Fransızların emeklileri burada cirit atıyorlar. Benim kendi ülkem olduğu halde ben Antalya'ya gidemiyorum. Bizim bakanımız ne dedi? 'Gabar'da petrol çıktı, onu getirip emeklilerle paylaşacağız.' Ne zaman çıkar acaba?"

Emekli olduktan sonra çalıştığını belirten Erol Murat şu açıklamalarda bulundu:

"Aralık ayında enflasyon çok düşüktü. Ocakta emekliye zam verilecekti, o nedenle düşük çıktı enflasyon. Enflasyon yüzde 80-85 civarında. Gitsinler çarşıya pazara. Onu bırakın ocak ayından bu güne kadar akaryakıta gelen zamlara bakın. Yeni gelecek zamlar var. Ona baksınlar, orada görürler enflasyonu. Emekliyim, verdiği 20 bin lira para yetmiyor. Üniversite okuyan iki öğrencim var. Birine 9 bin lira kira ödüyorum. Elektrik, su, telefon, düşünün 16 bin-17 bin lira. Geri kalanı harçlık gönderiyorum. Ben ne yiyeceğim, eşim ne yiyecek? Hesap ortada yani, çalışmayıp ne yapacağız?"

"Neye göre enflasyon belirleniyor?"

Pazarcı esnafı Yusuf Talay ise, "Neye göre enflasyonu belirliyorlar? Domates bibere göre mi? Onlar zaten ucuz. Mazot, döviz, altın her gün pahalanıyor. Enflasyon çok yüksek. Böyle bir ülkede emekli 20 bin lira maaş alabilir mi? Ben emekliyim, ek iş yapıyorum. Emeklinin en azından 40-50 bin lira maaş alması lazım. Biz sebzeyle uğraşıyoruz, o zaten uygun. Önemli olan mazot, sanayi. Mesela gidiyorsun giyebileceğin bir ayakkabı almaya, 5 bin lira. Bu önemli" dedi.

Kaynak: ANKA