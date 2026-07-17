Elazığlı Üzüm Üreticileri: Dolu Nedeni ile Bu Sene Çok Etkilendik, Maliyetlerimiz Çok Yüksek

HABER: SERRA TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ'ın Koruk Köyü'ndeki üzüm üreticileri artan maliyetler ve yaşanan dolu felaketinden dolayı sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi. Üretici Ali Çok, "İşlerimiz pek parlak değil. Köylüye destek olunması lazım, sahip çıkılması lazım" dedi.

Son yıllarda ardı ardına yaşanan doğal felaketlerle üreticilerin büyük bir darboğaz yaşadıklarını ifade eden üretici Ali Çok, artan maliyetlere bakılmaksızın üzüm firmalarının ürünleri düşük fiyatlara almaya çalıştığını belirtti.

"Köylünün hali pek parlak değil" diyen Çok, şöyle konuştu:"

"3 kuşak üzüm üreticisiyim. Üzümün kaderi kötü gidiyor. Son dönemlerde bu mevsim koşulları, dolu vurması, don vurması her sene başımızda böyle bir sıkıntı oluyor. Bu sene de üzümlerimizi hem dolu vurdu hem rüzgardan kırılmalar var. Hastalık bir yandan. Bir şekilde mücadele ediyoruz. Zirai ilaçlar çok pahalı. Mazot almış başını gidiyor. Köylünün hali pek parlak değil. Üzüm firmaları istedikleri gibi üzümü almaya çalışıyorlar, ucuz almaya çalışıyorlar. Kendilerine göre bir fiyat politikaları var. Masraflara bakmıyorlar; köylünün emeğine bakmıyorlar. Bizler bahardan beri uğraşıyoruz, bahardan beri uğraştığımız halde elimizde bir şey yok. İşlerimiz pek parlak değil maalesef. Köylüye destek olunması lazım, sahip çıkılması lazım. Proje üretilmesi lazım. Bizler zor durumdayız."

"HEM ÜZÜM YOK, ÜZÜM OLMADIĞI GİBİ İLAÇ DA PAHALI"

Üretici Vahap Arpa da yıl yaşanan dolu felaketinin üreticileri zora soktuğunu belirtti. Üzümde istenilen rekolteyi yakalayamadığını ifade eden Arpa, Elazığ'ın genelinde dolu felaketinin olumsuz etkilerinin olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bağlarımızda bu sene de geçen sene olduğu gibi sıkıntı yaşadık. Geçen sene don ve dolu vurdu. Dolu 2 sefer vurdu üstelik. Yaklaşık 90 - 100 dönüme yakın bağım var. Hem üzüm yok, üzüm olmadığı gibi ilaç da pahalı, çok büyük bir sıkıntı çekiyorum. Bu yönden devletimizin bizlere yardımcı olması lazım. Sadece bağlar için değil, arpa buğdaylarımızda da bir şey yok köyümüzde."

"BAĞLARIMIZ DOLU TEMİNATINDA DEĞİL , ZARARIMIZ BÜYÜK"

Cemal Çok, bu yıl yaşanan dolu felaketinin ardından ilgili yerlere başvurmalarına rağmen sonuç alamadıklarını söyleyerek, "Dolu nedeni ile bu sene çok etkilendik. Bizim maliyetlerimiz çok yüksek. Aldığımız gübre, mazot hepsi katlandı. Girdi maliyetlerinde yüzde 34'lük bir artış varken bizim maliyetlerimiz daha da katlandı. Bizler bu koşullar altında üretimi devam ettirmeye çalışıyoruz. Ama bu çok zor. Tarım il müdürlüğü ve ilgili kişilere söyledik. Ama bir sonuç alamadık. Üreticiler olarak milletvekillerimizden sorunlarımızın mecliste görüşülerek dillendirilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"BU KOŞULLARDA ÇİFTÇİ KAZANAMAZ"

Akın Toktaş isimli üretici de üzüm firmalarının fiyatları düşük tuttuklarını buna karşılık mazot, gübre giderlerinin pahalılığını dile getirerek, "Bu yılda maalesef üzümde don yaşadık, iki defa dolu vurdu tarlalarımızı. Verim olarak da bayağı bir düşük, fiyatlar çok yüksek mazot yüksek. Verim de olmayınca çiftçi kazanamaz bu koşullarda. Firmalar da malın değerini vermiyorlar. İstediğimiz fiyatı alamıyoruz. Maliyetlerimiz çok yüksek. Gübre fiyatı işçilik çok yüksek. Biz üretici olarak ilgilenen kişilerden yardım bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA