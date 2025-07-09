Elazığ'da Organik Sebze Üretimi: Fiyatlar Yüzde 50 Daha Uygun

Elazığ'da üretici Mehmet Salih Kıran, vatandaşların organik ve ucuz sebze yemesi için şehir merkezinde bulunan 150 dönüm alana organik sebze ekti.

Elazığ'da daha önce merkeze bağlı Alatarla köyünde 3 bin dönüm alan üzerine domates eken Mehmet Salih Kıran, domatesleri kurutarak başta ABD ve Rusya olmak üzere birçok ülkeye ihraç etmeye devam ediyor. Ekilen tarladaki domatesleri aynı zamanda vatandaşlara açan Kıran, köyde bulunan tarlaya vatandaşların zor şartlarda ulaşmasından kaynaklı merkez Ataşehir Mahallesi'nde 150 dönüme sebze ekmeye karar verdi. Yaklaşık 40 işçi ile domates, salatalık, biber ve patlıcan ekimine başlayan Kıran, burada yetiştirilen sebzelerin market ve hal fiyatlarının yüzde 50 altına satacağını vatandaşlara duyurdu.

Sebzenin pahalı olmamasının nedenlerinden birisinin de burada ekilen sebzelerden kaynaklı olduğunu belirten Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları, "Yoksa şuan da Elazığ'da sebze fiyatları 50 lirayı bulmuştu. Geçen sene burada ekilen sebzeler Hakkari'ye kadar gitti. Kahramanmaraş'ta yaşanan depremden dolayı o sene Adana, Mersin ve Kahramanmaraş'a burada üretilen sebzeler gitti. Vatandaşlara tavsiyem Hasan Polat Caminin karşısında bulunan tarlaya gelsinler, organik olan sebzeleri götürsünler" dedi.

"'Vatandaş sebzeyi pahalı almayacak"

Alatarla köyünde bin dönüm ektiklerini ifade eden üretici Mehmet Salih Kıran, "Burada da 150 dönüm alan ektik. Alatarla köyünde bulunan tarlamızda ektiklerimizi kurutarak yurtdışına gönderiyoruz. Elazığ halkı sebze almak için oraya geliyordu. Halka yakınlık olsun diye merkeze bu sene ektik. Vatandaşlar köye gitmesinler direkt merkezde alsınlar. Ekilen sebzeler organik. Hiç ilaç kullanmadık vatandaş aldığında yıkamadan dahi yiyebilir. Dışarıdan gelen domatesin yüzde 50 altına fiyatla vatandaşlara sunacağız. Burada şuanda 40 kişi çalışıyor ilerleyen günlerde bu rakam 70'e çıkacak. Tarlada domates, biber, patlıcan ve salatalık ektik. Vatandaşlar gelip burada kendileri toplayabilir veya biz toplayıp kendilerine veririz. Fiyatlar, marketlere bakıyoruz orada 50 liraysa biz burada 25 liraya vereceğiz ki vatandaş sebzeyi pahalı almasın" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ