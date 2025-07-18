Elazığ'da Konteyner Kentlerin Tahliyesi İçin Tarih Belirlendi

Elazığ'da Konteyner Kentlerin Tahliyesi İçin Tarih Belirlendi
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Elazığ Valiliği, konteyner kentlerde kalan son 36 hak sahibi için tahliye tarihini 1 Ağustos 2025 olarak açıkladı. Tahliye sürecinde sosyal yardım desteği sağlanacağı belirtildi.

Elazığ Valiliği, konteyner kentlerde kalan son 36 hak sahibi için tahliye tarihini 1 Ağustos 2025 olarak belirledi.

Elazığ Valiliği, kent genelindeki konteyner kentlerin tahliyesiyle ilgili yeni bir duyuru yayımladı. Açıklamada, "İlimizde bulunan konteyner kentlerin tahliye süreci ile ilgili 13 Haziran 2025 tarihinde Valiliğimizce detaylı bir açıklama yapılmış, konteyner kentlerin nihai olarak 30 Haziran 2025 tarihinde kapatılacağı ifade edilmiştir. Ancak konteynerlarda kalan 36 konut hak sahibi vatandaşımızın konutlarının teslim süreçleri devam ettiğinden Valiliğimizce konteyner kentlerden son tahliye tarihi 1 Ağustos 2025 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra konteyner kentlerin elektrik ve su hizmeti sona ererek tahliye işlemleri gerçekleştirilecektir. Tahliye sürecinde vatandaşlarımız mağdur edilmeyecek, Valiliğimiz tarafından yapılacak sosyo-ekonomik durum incelemeleri sonucunda, sosyal yardım kriterlerini karşılayan ailelere kira ve benzeri destekler sağlanacaktır. Devletimiz, sosyal devlet ilkesi gereği, her zaman olduğu gibi bugün de vatandaşlarımızın yanında yer almakta; zor zamanlarında tüm imkanlarıyla destek sunmaktadır. Yapılan tüm uygulamaların amacı, vatandaşlarımızın yaşam koşullarını kalıcı ve daha iyi standartlara taşımaktır" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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