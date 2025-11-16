Haberler

Elazığ'da Kış Bakımı Uyarısı: Antifrizi İhmal Etmeyin!

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da kış aylarının gelmesiyle beraber araçların kışlık bakımları başladı. Oto bakım ustası Fatih Yalçınkaya, 450 liralık antifriz bakımının ihmal edilmesi durumunda sürücülerin 40 bin liralık masrafla karşılaşabileceği konusunda uyarıda bulundu. Araç sürücülerinin kışlık bakım yapmaları gerektiği vurgulandı.

Elazığ'da havaların soğumaya başlaması ile birlikte araçlarda kışlık bakım başladı. Oto bakım ustası Fatih Yalçınkaya sürücüleri uyararak, 450 liralık antifrizden kaçmaları durumunda 40 bin liralık masrafla karşı karşıya kalabileceklerini söyledi.

Kış aylarında araçlarda donma olaylarının ortaya çıkmasıyla birlikte sürücüler, araçlarının kışlık bakımlarını yaptırmak için sanayinin yolunu tuttu. Müşterilerin taleplerine yetişmeye çalışan sanayi esnafı, vatandaşları kışlık bakım konusunda uyardı. Şu anda antifrizin 450 lira olduğunu aktaran oto bakım ustası Fatih Yalçınkaya, bakımı yapılmadığı zaman vatandaşların yaklaşık 40 bin liralık masrafla karşılaşabileceğini dile getirdi. Kışlık bakımda gerekli olanların yağ, su, akü ve cam suyu olarak geçtiğini belirten Yalçınkaya, "Bunların kontrol edilmesi ve bakımlarının yapılması gerekiyor. Cam suyunun eksik, antifrizin eksik olmaması lazım. Aynı zamanda akünün de kontrol edilmesi lazım. Bunlarda bir eksiklik yoksa araçlarda bir sıkıntı çıkmaz. Fakat bakım yapılmadığı zaman antifriz ve akü sorun çıkartabilir. Havalar soğuduğu zaman aküde ister istemez sorun oluyor. Akünün derecesine bakılması gerekiyor. Akü değerlerini 12.3 olarak gösterir, bizim makinemizde 10'un altına düşmemesi gerekiyor. O seviyenin dibine düşerse akünün değişmesi lazım. Antifriz yapılmazsa daha soğuk havalarda blok çatlaması ve hortumların donması gibi olaylar oluşabilir. O yüzden antifrizin değişmesi lazım. Antifriz bakımı yapılmazsa ve motor bloğunda bir sorun oluşursa maliyet 30 ile 40 bin lira arasında değişiyor. Şu anda bir antifrizin değeri 450 lira civarında. Bunu değiştirmezse blok çatlaması, hortumlarda donma meydana gelebilir. Vatandaşlarımız araçlarının kışlık bakımlarını zamanında yapsınlar. Bunlar bakıldığı zaman kış mevsiminde araçlarda bir sorun olmaz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu: Bizi kimse sindiremez

Bölgede savaş çanları çalıyor! Gerilime bir ülke daha dahil oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maltepe'de motosikletin çarptığı trafik polisi yaralandı: Kaza anı kamerada

Hızla gelip trafik polisine çarptı! Korkunç kaza kamerada
Kenan Yıldız: Özür dilerim

Kenan Yıldız: Özür dilerim
Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti

Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
Maltepe'de motosikletin çarptığı trafik polisi yaralandı: Kaza anı kamerada

Hızla gelip trafik polisine çarptı! Korkunç kaza kamerada
İspanya yine gol yemedi, Gürcistan'a fark attı

Yine gol yemediler! İspanya, Gürcistan'a fark attı
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
Ceren Arslan'dan 'Hürrem Sultan' ilhamlı kostüm

Ceren Arslan'dan "Hürrem Sultan" ilhamlı kostüm
Japonya'da dev patlama: Sakurajima'dan göğe kül yağdı

Japonya'da patlama: Küller 4 bin 400 metreye yükseldi
Z kuşağı Meksiko'da hükümete karşı sokaklarda

Z kuşağı Meksiko'da hükümete karşı sokaklarda
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu! Görüntü elden ele dolaşıyor

Kenti karıştıran bayrak provokasyonu
Fatih'teki facianın ardından otel mühürlendi, fırın sahibi de gözaltında

Fatih'teki faciada son gözaltına alınan isim dikkat çekici
Ankara'da 'Aşk' tuzakları: 11 kişi fuhuş ve dolandırıcılıktan gözaltında

Ankara'da gece kulüplerine baskın: 11 kişi gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.