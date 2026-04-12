Bahçe sezonun başlamasıyla, ikinci el kıyafete talep arttı

Elazığ'ın tarihi bit pazarında bahar sezonuyla birlikte ikinci el kıyafet satışlarında artış gözlemleniyor. Çiftçiler ve köylüler, uygun fiyatlarla ikinci el giysilere yöneliyor.

Elazığ'da bahçe, köy ve inşaat sezonunun başlaması ile birlikte tarihi bit pazarında satılan ikinci el kıyafetlere ilgi arttı.

Elazığ'ın tarihi bit pazarında sıfır kıyafetlerin yanı sıra ikinci el kıyafetler de satılıyor. Daha çok köy işleriyle uğraşan vatandaşların talep gösterdiği giyim mağazasında, pantolonlar ortalama 150, gömlekler ise ortalama 100 liradan alıcı buluyor.

İkinci el kıyafet dükkanı işleten Yılmaz Çağala, "İkinci el evde kalan elbiseleri buraya getirip satıyorlar. O kıyafetleri de işçiler ve köylüler götürüp giyiyorlar. Bağ ve bahçede, hayvanların yanında giyiyorlar. Vatandaş gidip dışarıda bir pantolona bin lira veya bin 500 lira vereceğine buraya gelerek 100 ile 150 lira arasında alıyor" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
