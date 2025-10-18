Haberler

Elazığ'da Dolandırıcılık Tehlikesi: Arkadaşları Uyardı, Son Anda Vazgeçti

Güncelleme:
Elazığ'da bir kişi ev sahibi olma hayaliyle internetteki dolandırıcılık sayfasına 29 bin 200 lira yatırmayı düşünürken, arkadaşlarının uyarısıyla son anda vazgeçti. Yapılan araştırmada başvurunun gerçek olmadığı anlaşıldı.

Elazığ'da bir kişi ev sahibi olmak isterken internetten bulduğu bir sayfanın başvuru için istediği 29 bin 200 lirayı hesaba atarken, arkadaşlarının uyarısı sonucu son anda vazgeçti.

Olay, Yeni Mahallede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksicilik yapan Hasan Kuvat, ev sahibi olmak için internette araştırma yaparken bir sayfaya denk geldi. Sayfanın ev başvurusu aldığını ve profesyonel olarak hizmet verdiğini gören Kuvat, başvurmaya karara verdi. Başvuru da 29 bin 200 lira başvuru ücretini yatırmaya karar veren Kuvat'ın bu durumunu gören arkadaşları erken karar vermemesine istedi. Bunun üzerine detaylı araştırma yapan Kuvat, böyle bir hizmetin olmadığını görünce dolandırıcı olduklarını anlayarak vazgeçti.

Arkadaşlarının uyarısı sonrası vazgeçen Kuvay, " Ev sahibi olmak için müracaat etmek istedim. Başvuruların olup olmadığını kontrol etmek istedim. Bu esnada internette bir sayfa gördüm. Başvuru sayfası adı altında hizmet verdiklerini ve oldukça profesyonel bir sayfa olduğunu görünce başvuruda bulunmak istedim. Başvuru ücreti olarak 29 bin 200 lira istediler. Bunun üzerine arkadaşlarıma durumu anlatınca böyle bir durumun olmadığını sormamı ve erken karar vermememi istediler. Bende bu durumdan şüphelenince detaylı araştırdım ve böyle bir durum olmadığını gördüm. Para yatırmak için de şahıs ibanı verdikleri için vazgeçtim. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şikayetçi olmayı düşünüyorum" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
