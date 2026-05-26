Bıçak bileme ustalarının 'Kurban Bayramı' yoğunluğu başladı

Elazığ'da bıçak bileme ustaları Kurban Bayramı'nın arife gününde vatandaşlardan gelen talepleri yetiştirebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Kurban Bayramı nedeniyle çarşılarda yoğunluk başladı. Bayramın yaklaşması ile birlikte kurban kesecek vatandaşlar, körelen bıçak, satır ve et makinası bıçaklarını biletmek için ustaların yolunu tuttu. Bıçak satıcıları ve bileyicileri de tam mesai ile artan talepleri karşılamaya çalışıyor. Kentte bulunan bıçakçılar, bıçak almak ve biletmek isteyen vatandaşların işlerini son ana bırakmalarından dolayı yoğunluk yaşadıklarını belirtti.

22 yıldır bıçak bileme işiyle uğraştığını belirten bıçak ustası Turan Kehya, "Bıçak bileme ve imalat işi yapıyorum. Yoğunluk bizde 2-3 gündür başladı. Halkımız da bıçaklarını son günlere bıraktı. Bu sebepten dolayı 7-8 tane eleman aldık. Şuan da ondan dolayı kazandığımız da elemanlara gidiyor. Sırf hizmet görülsün diye çalışıyoruz. Sabah saat 06.00'da geliyoruz gece saat 24.00-01.00'a kadar çalışıyoruz. Bıçak bileme fiyatları Malatya'da 75 ila 100 lira arasında fakat Elazığ'da 40 liradan sabit tuttuk. Satır ise 70 TL. Bayağı bir kalabalık var şuanda. Kalabalık bu akşam 20.00'a kadar sürer" dedi.

Bıçakları bilemek için desteğe gelen Adil Ters, "Bıçakçılarda yoğunluk var. Her sene tekrardan çalışıyoruz. Vatandaşlar son güne bırakıyorlar. Ondan dolayı da yoğunluk oluşuyor. Oluşan yoğunluktan dolayı bizde yardıma geldik. Sabah saat 06.00'da kaldık. Akşama kadar buradayız" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

