Elazığ'da Bermaz Tarım Kredi Kooperatifi'nin Yeniden Açılması Talep Ediliyor

HABER: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ Maden'de 1956'da kurulan ve zarar ettiği gerekçesiyle 2013'te kapatılan Bermaz Tarım Kredi Kooperatifinin yeniden açılması talep ediliyor. CHP Maden İl Genel Meclis Üyesi Suat Ören, "38 köy, 72 mezra ve 1 ilçe buradan alışveriş yapacak. Derhal kooperatifi tekrar açın" dedi.

Ören, Bermaz Tarım Kredi Kooperatifinin 1956'da kurulduğunu, 2013'e kadar 5 personel ile hizmet verirken 38 köy, 72 mezra ve bir ilçeye gübre, yem, zirai alet ve traktör gibi ihtiyaçları sağladığını ve çiftçilerin baharda ihtiyacını alıp sonbaharda ödediklerini anlattı.

Kooperatifin "zarar ediyor" iddialarına tepki gösteren Ören, AK Parti'nin yanlış tarım kredi politikaları nedeniyle 2013'te kapatıldığını belirterek, "Gübre, yem, zirai alet çürümüyor, zarar yok. Kapanma nedeniyle 38 köy, 72 mezra ve bir ilçe halkı, ürünleri pahalı almak ve kredi çekmek zorunda kaldı" dedi.

CHP'li Ören, AK Parti milletvekillerine seslenerek, "Yanlış politikalarınız yüzünden bu kooperatif kapatıldı. Bir günlüğüne açılacağını söylüyorlar, dalga mı geçiyorsunuz? 38 köy, 72 mezra buradan alışveriş yapacak. Derhal kooperatifi sürekli olarak açın, çiftçiler ürünlerini satıp ödemelerini rahatça yapabilsin" diye konuştu.