Elazığ'da 20 Hayvan Üreticisine Kırkım Makinesi Desteği

Elazığ'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 20 hayvan üreticisine kırkım makinası verildi.

Elazığ'da küçükbaş hayvancılıkta verimin artması için çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kura sonucunda belirlenen 20 hak sahibi üreticiye koyun-keçi kırkım makineleri teslim edildi. Teslim edilen makinalarla birlikte, üreticilerin üretim koşullarını iyileştirmek, maliyetlerini azaltmak ve sürdürülebilir hayvancılığı güçlendirilmesi hedefleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Üreticilerimizin üretim koşullarını iyileştirmek, maliyetlerini azaltmak ve sürdürülebilir hayvancılığı güçlendirmek amacıyla desteklerimize devam ediyoruz. Dağıtımı yapılan ekipmanların üreticilerimize hayırlı olmasını diliyor, bereketli bir üretim sezonu temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ