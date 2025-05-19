Elazığ'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

Elazığ'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı
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Elazığ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106'ncı yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan tören ve etkinliklerle kutlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren'in konuşmasıyla başlayan etkinlikler, çeşitli sporcuların katılımıyla renkli anlara sahne oldu.

Elazığ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106'ncı yıl dönümü tören ve etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Elazığ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106'ncı yıl dönümü etkinlikleri Cumhuriyet Meydanı'nda renkli görüntülere sahne oldu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Bugün burada gençliğimizin potansiyeline olan inancımızı bir kez daha dile getiriyor, onların yanında olduğumuzu güçlü bir şekilde ifade ediyoruz" dedi.

Öte yandan, her branştan sporcuların katılım sağladığı etkinlikteki renkli anlar fotoğraf karelerine yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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