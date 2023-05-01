Elazığ'a işçiler depremden etkilenen şehirlerin adıyla yürüdü

Elazığ'da düzenlenen 1 Mayıs 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde işçiler, depremden etkilenen şehirlerin yazılı olduğu pankartlarla yürüdü.

Elazığ'da düzenlenen 1 Mayıs 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde işçiler, depremden etkilenen şehirlerin yazılı olduğu pankartlarla yürüdü.

Elazığ'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü işçiler tarafından kutlandı. Siyasi partiler, sendikalar ve işçiler tarafından gerçekleştirilen yürüyüşte 6 Şubatta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkımlara neden olan deprem de unutulmadı. Vatandaşlar, depremden etkilenen 11 ilin isimlerinin bulunduğu pankartlarla Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan pazar alanına kadar yürüdü. 1 Mayıs kutlaması yapılan konuşmaların ardından sona erdi. - ELAZIĞ