El Yapımı Uçurtmalarla Global Pazar Hedefleyen Samsunlu Uçurtmacı

Samsun'da 25 yıldır el yapımı uçurtmalar üreten 59 yaşındaki Mustafa Ersayın, aralarında Güney Amerika ülkelerinin de bulunduğu birçok bölgeye sipariş yetiştirmeye çalışıyor. Kentteki talebe bile zor yetiştiğini söyleyen Ersayın, çocukların yüzünü güldüren uçurtmaları dünyanın dört bir yanına ulaştırıyor.

Okulların kapanmasına sayılı günler kala uçurtmalara olan ilgi yeniden artarken, kendisini "tek el yapımı uçurtmacı" olarak tanımlayan Mustafa Ersayın, yüzlerce farklı modelde uçurtma yapıyor. Samsun'daki siparişlerin yoğunluğuna rağmen, yurt dışından gelen talepleri de geri çevirmiyor.

"Brezilya'dan logo gönderiyorlar, uçurtma istiyorlar"

Uçurtma yapımının dikkat ve özen gerektirdiğini anlatan Ersayın, "Festivaller, dernekler, okullar, gurbetçiler benden sipariş veriyor. Kargo ile yurt dışına da gönderim yapıyorum ama çok ısrar edenlere. Brezilya'dan bile talep alıyorum. Avrupa'yı geçtim, Güney Amerika ülkelerinden bile logo gönderip özel tasarım istiyorlar. Ama Samsun'a bile zor yetiştiğim için sınırlı sayıda gönderim yapabiliyorum" dedi.

Çocukların uçurtmalara ilgisinin devam ettiğini belirten Ersayın, kültürün yaşatılması gerektiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"En fazla günde 50 uçurtma yaptığım olmuştu, artık yaşlandım 35'e düştüm. Şimdiye kadar yaptığım en büyük uçurtma 2,5 metreydi. Çamaşır ipiyle uçurmak zorunda kaldım. Çok güzeldi ama bir daha yapmam. Uçurması işkenceydi."

Fiyatlar 100 ile 250 TL arasında değişiyor

Çizgi film karakterleri, takım logoları, film kahramanları ve özel isimlerle hazırlanan uçurtmalar, ipiyle birlikte tasarım ve boyutuna göre 100 ile 250 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. - SAMSUN