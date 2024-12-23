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Ekrem Yılmaz, Göz Rahatsızlığı Nedeniyle Saraççılığa Geçiş Yaptı

Ekrem Yılmaz, Göz Rahatsızlığı Nedeniyle Saraççılığa Geçiş Yaptı
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Gaziantep'te yaşayan 56 yaşındaki Ekrem Yılmaz, uzun yıllar telefon teknisyeni olarak çalıştıktan sonra göz rahatsızlığı nedeniyle saraççılık mesleğine yöneldi. Yılmaz, çocukluğundan beri ilgi duyduğu bu mesleği 10 yıldır büyük bir tutkuyla sürdürüyor ve Gaziantep'e özgü ürünler üretiyor.

Gaziantep'te yaşayan 56 yaşındaki Ekrem Yılmaz, göz rahatsızlığı nedeniyle uzun yıllar sürdürdüğü telefon teknisyenliği mesleğini bırakıp saraççılık mesleğine yöneldi.

Gaziantep'te Bakırcılar Çarşı'sında saraççılık mesleğini icra eden 56 yaşındaki Ekrem Yılmaz, göz rahatsızlığı nedeniyle uzun yıllar sürdürdüğü telefon teknisyenliği mesleğini bırakmak zorunda kaldı. Bu zorunlu değişim Yılmaz'ın hayatında yeni bir kapı araladı. Yılmaz, 10 yıl önce başladığı saraççılık mesleğini büyük bir tutkuyla sürdürüyor.

Meslek değişimi sürecini anlatan Yılmaz, "Telefon teknisyenliği yaparken gözlerimde ciddi rahatsızlıklar oluşmaya başladı. Doktor tavsiyesiyle bu işi bırakmam gerektiğini öğrendim. O dönem ne yapacağımı bilemezken, çocukluğumdan beri ilgimi çeken saraççılığa yönelmeye karar verdim" dedi.

El işçiliği ve emek gerektiren bu meslekle uğraşmanın kendisine huzur verdiğini söyleyen Yılmaz, ilk başlarda zorlandığını ancak zamanla işine olan sevgisinin arttığını dile getirdi. Yılmaz, zor bir kararla başladığı yeni mesleğinde başarıyla yoluna devam ederek, hem kendisine yeni bir hayat kurmayı başardı hem de geçmişten günümüze taşınan bu değerli zanaatı yaşatmaya katkıda bulundu.

"Gaziantep'e özgü parçalardan çeşitli ürünler çıkarıyoruz"

Saraççılık mesleği hakkında bilgi veren Ekrem Yılmaz, "Mesleğimi severek yapıyorum. Burada eğer, semer, heybe gibi çok çeşit üretimi yapıyorum. Deriden ve bezden eğerler yapıyoruz. Gaziantep'e özgü parçalardan çeşitli ürünler çıkarıyoruz. Sırasına göre önce kesip ne yapılacaksa kalıpları oluşturuyoruz. Daha sonra ise yapmaya devam ediyoruz" dedi.

"Gözlerim zayıflayınca mesleğimi değiştirmek zorunda kaldım"

Mesleğe başlama sürecini anlatan Yılmaz, "Bu mesleğe 46 yaşında başladım. Daha önce telefon teknisyeniydim. Gözlerim zayıflayınca mesleğimi değiştirmek zorunda kaldım. Ben de teknolojiye direnerek saraççılık mesleğini icra etmeye başladım. Gözümü yormayacak bir meslek olduğu için bu mesleğe yöneldim ve severek yapıyorum. Mesleğimi 10 yıldır yapıyorum, gücüm yetene kadar yapmaya devam edeceğim. 4 çocuğuma bu işi öğretiyorum. Bizim sattığımız ürünler 5 TL ile 4 bin TL arasında değişiyor. Dünyanın her yerine satışlarımız oluyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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