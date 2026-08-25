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İmamoğlu Davasında 1 Milyon Euro Sorusu

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Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu, 'Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında savunma yaptı. Savcı, elden teslim edilen 1 milyon Euro'yu sordu; İmamoğlu 'kayıt vardır' dedi. Savcı, kaynağı belirsiz parayla ilgili suç duyurusu talep etti.

"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında Ekrem İmamoğlu'nun babası tutuksuz sanık Hasan İmamoğlu savunma yaptı. Cumhuriyet Savcısı, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın ifadesine atıfla elden teslim edilen 1 milyon Euro'yu sordu. Hasan İmamoğlu, "Muhakkak muhasebe kaydı vardır" dedi. Bunun üzerine duruşma savcısı, kaynağı belli olmayan parayla ilgili Hasan İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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