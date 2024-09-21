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Eker Süt Ürünleri'nden Tekgıda-İş Sendikası Açıklaması

Eker Süt Ürünleri'nden Tekgıda-İş Sendikası Açıklaması
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Eker Süt Ürünleri, Tekgıda-İş Sendikası'na üye işçilerin işten çıkarılmasına ilişkin açıklamada bulundu. Şirket, işten çıkarmaların yönetimsel sebeplerle değil, İş Kanunu'nun 17. maddesine uygun geçerli nedenlerle yapıldığını belirtti.

Eker Süt Ürünleri, Tekgıda-İş Sendikası'na üye olan işçilerin "yönetimsel sebepler" gösterilerek işten çıkarılmasının söz konusu olmadığını, bahsi geçen işçilerin görevlerine, İş Kanunu'nun 17. maddesine göre belirlenmiş geçerli nedenlerle son verildiğini açıkladı.

Eker Süt Ürünlerinden, Tekgıda-İş Sendikası'nın basın açıklamasına cevaben yapılan açıklamada, "Eker Süt Ürünleri olarak, 2 bin 230 kişiye istihdam sağlayan bir şirketiz. Her şirkette olduğu gibi zaman zaman ayrılıklar yaşanmakla birlikte, şimdiye kadar hiçbir çalışanımız sendikal sebeplerle işten çıkartılmamıştır. Bununla birlikte iş akdi feshedilen işçilerin tazminatları yasal çerçevede ödenmektedir. Yapılan açıklamada öne sürüldüğü gibi Eker Süt Ürünleri'nden Tekgıda-İş Sendikası'na üye olan işçilerin 'yönetimsel sebepler' gösterilerek işten çıkarılması söz konusu değildir. Açıklamada bahsi geçen işçilerin görevlerine, İş Kanunu'nun 17. maddesine göre belirlenmiş geçerli nedenlerle son verilmiştir. İşçi hakları doğrultusunda, yasalara uygun olarak yapılan basın açıklaması ve eylemleri saygıyla karşılıyoruz" denildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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