Eskişehir'de Eğlence Mekanı Şehitler İçin Kepenk Kapattı

Eskişehir'de bir eğlence mekanı, Kuzey Irak'ta hain teröristlerce şehit edilen askerlere duyulan yas sebebiyle işletmesinde kepenk kapattı.

Geçtiğimiz 22 Aralık akşamı, Irak'ın kuzeyinde hain teröristlerle girilen çatışmada 6 asker şehit edilmişti. Ardından 23 Aralık'ta da düzenlenen saldırılar sonucu 6 askerin şehit edildiği haberiyle Türkiye adeta yasa boğuldu. İki günde 12 şehidin haberini alan vatandaşlar, gerek sosyal medya hesaplarından gerekse düzenlenen yürüyüşlerle teröre lanet okudu. Gösterilen tepkilere bir güzel davranış da Eskişehir'den geldi. İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı üzerinde bulunan bir eğlence mekanı, yasda olduklarını belirterek kepenk kapatırken, işletmeye Türk bayrağı ve yas ilanı içeren bir yazı asıldı. İşletmeye asılan yazıda, "Yastayız Türkiye. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR