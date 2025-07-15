Eğitimci Sıtkı Toksoy Oltu'ya Dönüyor

Erzurum'un tanınmış eğitimcilerinden ve sporcu kimliğiyle de bilinen Sıtkı Toksoy, beş yıl boyunca müdürlük görevini başarıyla yürüttüğü Yıldızkent Borsa İstanbul Ortaokulu'ndan tayin olarak baba ocağı Oltu'ya dönüyor.

Toksoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Oltu'da olacak, 16 Temmuz 2025 tarihinden itibaren ise Oltu Yatılı Bölge Ortaokulu'nda (YBO) okul müdürü olarak göreve başlayacak.

Erzurum'a veda, Oltu'ya merhaba

2020 yılında Oltu İmam Hatip Anadolu Lisesi'nden Erzurum'a tayin olan Sıtkı Toksoy, Yıldızkent Borsa İstanbul Ortaokulu'nda görev yaptığı süre boyunca eğitim kalitesinin artmasına katkı sağladı. Sporcu kökenli eğitimci, öğrencilerinin hem akademik hem de sportif alanda başarılı bireyler olarak yetişmesi için birçok sosyal projeye de öncülük etti.

5 yılda başarılı bir dönem

Görev yaptığı 5 yıl boyunca okulda kurumsal yapının güçlenmesine öncülük eden Toksoy, öğretmen kadrosuyla yakaladığı uyumla dikkat çekti. Eğitimde kaliteyi ön planda tutan yaklaşımı sayesinde Yıldızkent Borsa İstanbul Ortaokulu, Erzurum'da adından söz ettiren kurumlar arasında yer aldı.

Sporcu kimliğiyle tanınıyor

Taekwondo branşında sporculuk geçmişi bulunan ve antrenör olarak Türk sporuna birçok yetenek kazandıran Sıtkı Toksoy, yeni görev yerinde de hem eğitim hem spor alanında başarılı projelere imza atmaya hazırlanıyor. - ERZURUM