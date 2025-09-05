Eğitim-Sen Mersin'de Kırtasiye Masraflarına Dikkat Çekti

(MERSİN) - Eğitim-Sen Mersin Şubesi üyeleri, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir açıklama yaparak, okul masraflarının aileler üzerinde oluşturduğu yüke dikkat çekti. Eğitim-Sen Mersin Şube Başkanı Mahmut Sümbül, ortaokul ve lise seviyesindeki bir öğrencinin çantasının 4 bin ila 5 bin 800 liraya dolduğunu, kırtasiye masraflarının dar gelirli aileleri zorladığını belirterek devletin öğrencilere kırtasiye desteği vermesi çağrısında bulundu.

Eğitim-Sen üyeleri eylemde, "Bir okul çantası kaç liraya doluyor" yazısı ile kalem kalem kırtasiye malzemeleri fiyatlarını gösteren bir pankart açtı. Öğretmenler, "Sermayeye değil eğitime bütçe, "Eğitime bütçe, öğrenciye kahvaltı istiyoruz" sloganları attı. Eğitim-Sen Mersin Şube Başkanı Mahmut Sümbül tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2025/26 eğitim-öğretim yılına girerken öğrenciler ve veliler, artan okul ve kırtasiye masraflarıyla karşı karşıyadır. Son yıllarda derinleşen ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı eğitim giderlerini de katlamıştır. Kayıt ücretleri, zorunlu bağış uygulamaları, okul kıyafetleri, servis ücretleri ve kırtasiye ürünlerine gelen zamlar, dar ve orta gelirli ailelerin bütçesinde büyük yükler getirmektedir. Veliler, bir öğrencinin okul ihtiyaçlarını karşılamak için kırtasiyeden okul kıyafetine, spor ayakkabısından beslenme masraflarına kadar geniş bir alanda harcama yapmak zorundadır."

"Fiyatlar yüzde 600 arttı"

2025-26 eğitim-öğretim yılında velilerin en büyük kaygılarından birinin, çocuklarının okul çantalarını kaç TL'ye doldurabilecekleri sorusu olduğuna işaret eden Sümbül, "Geçtiğimiz yıl zaten yüksek olan kırtasiye fiyatları, bu yıl da yüzde 60'ları aşan artışlarla daha da ağırlaşmıştır. Defterden kaleme, boyadan çantaya kadar her kalem ürün aile bütçesini zorlarken, ilkokul seviyesindeki bir öğrencinin çantası ortalama 2 bin 800 ila 3 bin 800 liraya, ortaokul ve lise seviyesindeki bir öğrencinin çantası ise 4 bin ila 5 bin 800 liraya dolmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Öğrenciye kırtasiye desteği sağlanmalı"

Sümbül, "Kırtasiye masraflarındaki artışın sadece ekonomik bir mesele olmadığını, aynı zamanda çocukların eğitim hakkından eşit koşullarda yararlanmadığını gösteren ve eğitimdeki eşitsizlikleri derinleştiren politik bir sorun olduğunu ortaya koymaktadır. Eğer devlet kamusal bir sorumluluk üstlenmez, öğrencilere ücretsiz veya destekli kırtasiye sağlamazsa, düşük gelirli ailelerin çocukları okula eksik malzemelerle gitmek zorunda kalacak ve bu durum onların eğitim sürecinde geri kalmalarına neden olacaktır. Kamusal eğitim anlayışı gereği, her öğrencinin eşit koşullarda eğitim görmesi bir hak, bu hakkı garanti altına almak da devletin temel sorumluluğudur" dedi.

"Okullarda kaynak arttırılmalı, bağış yasaklanmalı"

Okullardaki kaynak yetersizliği nedeniyle birçok okulun, velilerden 'bağış' adı altında para toplamaya zorlandığına dikkat çeken Sümbül, "Eğitim hakkı, velilerin maddi katkılarına değil, devletin bütçeden ayırdığı kaynağa dayanmalıdır. Bunun için eğitim bütçesi acilen en az iki kat artırılmalı, her okulun ihtiyacına uygun ödenek sağlanmalı ve bağış uygulamaları kesin biçimde yasaklanmalıdır. Eğitime yeterli kaynak ayırmak sadece bir eğitim politikası değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur" diye konuştu.