Efsane Yüzücü Nesrin Olgun Arslan: 4 Bin Çocuğa Yüzme Öğretti

Efsane Yüzücü Nesrin Olgun Arslan: 4 Bin Çocuğa Yüzme Öğretti
68 yaşındaki Nesrin Olgun Arslan, Manş Denizi'ni geçen ilk Türk kadın olarak tarihe geçti. Son 10 yılda yaklaşık 4 bin çocuğa yüzme öğreten Arslan, spor disiplini ve sağlıklı yaşam mesajıyla örnek olmaya devam ediyor.

50 yıl önce Manş Denizi'ni yüzen ilk Türk kadın olarak tarihe adını yazdıran 68 yaşındaki efsane yüzücü Nesrin Olgun Arslan, son 10 yılda 4 bin çocuğuna yüzme öğretti. Eşine de teknik öğretip yüzücü yapan Arslan, her gün sabah sağlıklı yaşam için yüzmeye devam ederek örnek oluyor.

Adana'dan çıkan efsane yüzücü Nesrin Olgun Arslan, kariyerine 1964 yılında Atatürk Yüzme Havuzunda başladı. Arslan, Adana Demir spor Kulübü su topu takımında sayısız madalya kazandı. 1976 yılında tramplen atlamada Türkiye şampiyonu olan Arslan, 28 Ağustos 1979 ise Manş Denizi'ni geçen ilk Türk kadın olarak tarihe adını yazdırdı. 50 kilometrelik zorlu parkuru 15 saat 47 dakikada tamamlayan Arslan, 18 ülkeden gelen sporcular arasında genel klasmanda 11., amatör bayanlar klasmanında ise birinci oldu. Manş'ı geçen ilk Türk kadın unvanını kazanan 68 yaşındaki Arslan, 2015'ten bu yana tekrar yüzmeye başladı ve yaklaşık 4 bine yakın çocuğa yüzme öğretti. Kocası Zafer Arslan'a da 60 yaşından sonra yüzme tekniği öğreten Arslan, sağlıklı yaşamı ve spor disipliniyle örnek olmaya çalıştığını söyledi.

Hayatı başarı hikayeleriyle dolu olan Arslan, kariyerinin dönüm noktasının dönemin Gençlik ve Spor İl Müdürü Tuncay Şenyüz'ün eleştirisi ile başladığını anlattı.

"Hiçbir şey yapamıyorsanız, sadece yürüyün"

Eşiyle her sabah havuzda yüzen Arslan, "Şu an 68 yaşındayım. 2015 yılında tekrar yüzmeye başladım. 4 bine yakın çocuğa yüzme öğrettim. Sağlık Bakanlığı bana borçlu, çünkü hiç sağlık harcaması yapmıyorum. Benim hiçbir rahatsızlığım yok. Sağlıklı bir bireyim. Bunların hepsini yüzmeye borçluyum. İnsanlara mesajım: Hiçbir şey yapamıyorsanız, sadece yürüyün. Eşime de yüzmeyi öğrettim her gün beraber havuzda yüzüyoruz"

"Eşimin başarısıyla gurur duyuyorum"

Eşinin başarısıyla gurur duyduğunu belirten Zafer Arslan, "Her gittiğimiz yerde en önde Nesrin Hanım'ı çağırıyorlar. Ben eşimden daha hevesliyim. Havuz yarışlarında benim de derecelerim var. Eşim sayesinde yüzme tekniğini geliştirdim Ailece sporu yaşam biçimi haline getirdik" diye konuştu.

Hem Adana'nın hem de Türkiye'nin spor tarihine damga vuran Arslan çifti, örnek bir aile olarak spora olan tutkularını nesillerle paylaşmaya devam edeceklerini ifade etti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
