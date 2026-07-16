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TOBB ve MYO Eğitim İş Birliği Protokolü Toplantısı gerçekleştirildi

TOBB ve MYO Eğitim İş Birliği Protokolü Toplantısı gerçekleştirildi
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Edremit Ticaret Odası ev sahipliğinde, TOBB ve MYO Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, eğitimin iş dünyasının ihtiyaçlarına göre geliştirilmesi ve kamu-üniversite-özel sektör iş birliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

Edremit Ticaret Odası ev sahipliğinde, TOBB ve Meslek Yüksekokulları (MYO) Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, Edremit Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Selami Selvi ile Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Nuray Unat katılım sağladı.

Gerçekleştirilen toplantıda, meslek yüksekokullarında sunulan eğitimin iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi, sektörün beklentilerine uygun nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve kamu-üniversite-özel sektör iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca, TOBB ve Meslek Yüksekokulları Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında hayata geçirilebilecek ortak çalışmalar ve iş birliği imkanları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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