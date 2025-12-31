Edirneli Vatandaş: "2026'dan Beklentim 2025 Senesini Aratmaması"

(EDİRNE) - Edirneliler, yeni yıldan beklentilerini dile getirdi. Süleyman Emirden, "2025 yılı çok iyi geçti diyemem. Artan enflasyon, alım gücü, marketlere ve pazara yansıyan yüksek fiyatlar nedeniyle 2025 yılı benim için iyi geçmedi. 2026'dan da beklentim 2025 senesini aratmaması" dedi. Kamil Kelemer de "2026'dan öncelikle Edirne'yi düşünerek bizim için bu su sorununu halletsinler. Yetkililerin biraz daha bu olayların üzerine düşmesini ve bizimle ilgilenmelerini istiyoruz. 2026'dan sosyal yaşantım olarak şans ve sağlık istiyorum" ifadelerini kullandı.

Edirneli vatandaşlar, 2025 yılının ekonomik sıkıntılar, artan hayat pahalılığı ve geçim zorluklarıyla geçtiğini ifade etti. Vatandaşlar yeni yıldan sağlık ve şans diledi.

Rabia Kardelen Dede, 2026 yılı için hukukun üstün kaldığı bir Türkiye istediğini söyledi.

Zeynep Duru Göçler ise 2025'te hedeflerine ulaştığını belirterek, 2026 yılında mutlu ve huzurlu bir yaşam diledi. Göçler, şunları kaydetti:

"2025 yılı benim için hedeflerime ulaştığım bir yıl oldu. Genel olarak hayatımda çok büyük değişiklikler yaşadım. Ama bunların hepsi iyi yönde olduğu için benim için çok güzel geçen bir yıl diyebilirim. Hayatıma çok güzel insanlar kattım. Yeni insanlarla da tanıştım. 2026'da bu tanıştığım insanları kaybetmeden mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyorum. Tek hedefim bu."

Esnaf Süleyman Emirden, "2025 yılı çok iyi geçti diyemem. Artan enflasyon, alım gücü, marketlere ve pazara yansıyan yüksek fiyatlar nedeniyle 2025 yılı benim için iyi geçmedi. 2026'dan da beklentim 2025 senesini aratmaması. Aynı düzeyde giderse iyi olur" dedi.

"Hukukun üstün kaldığı bir Türkiye istiyorum"

Rabia Kardelen Dede, "2025 yılı sadece benim için değil Türkiye'deki birçok insan için zorlu geçti. Özellikle Türk gencinin kendi ülkesine yabancı hissettiği bir yıldı. 2026 yılı için her bir Türk vatandaşının kendi ülkesinde yabancı hissetmediği ve hukukun üstün kaldığı bir Türkiye istiyorum açıkçası" diye konuştu.

Kamil Kelemer de şunları söyledi:

"2025 yılı benim için sosyal yaşantım olarak iyi geçti. Ama ben Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde oturuyorum susuz geçti. İkide birde suların kesilmesi bizim orada zor şartlar içerisinde acı çeşmeden gidip su aldık. Aracı olmayanlar gidip oradan 50-60 yaşında annelerimiz babalarımız gidip oradan pazar çantalarıyla su taşıdılar. Bu çağda bu şekilde olması gerçekten bizi üzdü. 2026'dan öncelikle Edirne'yi düşünerek bizim için bu su sorununu halletsinler. Yetkililerin biraz daha bu olayların üzerine düşmesini ve bizimle ilgilenmelerini istiyoruz. 2026'dan sosyal yaşantım olarak şans ve sağlık istiyorum."