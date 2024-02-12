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Edirne Ziraat Odası Başkanı: TMO'nun buğday desteği gecikti, ek destek verilmeli

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Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) üreticiye buğdayda kilogram başına 1 TL desteğin bu yıl geciktiğini, Tarım ve Orman Bakanlığının üreticiye ek destek vermesi gerektiğini söyledi.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) üreticiye buğdayda kilogram başına 1 TL desteğin bu yıl geciktiğini, Tarım ve Orman Bakanlığının üreticiye ek destek vermesi gerektiğini söyledi. Arabacı, "TMO ürünü aldıktan sonra geçtiğimiz yıl bir ay içinde ödenmişti. Bu yıl maalesef biraz uzun sürdü. 1 lira verilen prim eridi diyebilirim. Üreticimiz o gün buğdayını sattığında 1 lirayı alsaydı belki daha uygun mazotunu, gübresini alacaktı. İşlerini halledebilecekti. Maalesef gecikmeden dolayı 1 lira eridi. Bakanlığımızın önümüzdeki günlerde ekstra destek verir diye umuyorum" dedi.

Arabacı, bugün yaptığı açıklamada, TMO'nun buğday üreticisine kilogram başına 1 TL desteği geçen yıl bir ay içinde yaptığını bu yıl ise primin geciktiğini dile getirdi. Arabacı, geç ödenen primden dolayı üreticinin mağdur olduğunu belirterek ek destek ödemesi istedi. Arabacı, yağan yağmurun da ekili tarımsal ürünlere iyi geldiğini ifade etti.

"BAKANLIĞIMIZIN ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE EKSTRA DESTEK VERİR DİYE UMUYORUM"

Arabacı, şunları kaydetti:

"Şu an ürün sattığımızda devlet kilo başına 1 TL destek vermişti. Bu destek TMO ürünü aldıktan sonra geçtiğimiz yıl bir ay içinde ödenmişti. Bu yıl maalesef biraz uzun sürdü. 1 lira verilen prim eridi diyebilirim. Üreticimiz o gün buğdayını sattığında 1 lirayı alsaydı belki daha uygun mazotunu, gübresini alacaktı. İşlerini halledebilecekti. Maalesef gecikmeden dolayı 1 lira eridi. Bakanlığımızın önümüzdeki günlerde ekstra destek verir diye umuyorum.

"NEHİR, BARAJLARIN SEVİYELERİNİN YÜKSELİCEĞİ BİR YAĞIŞ YOK"

Kış yağışı olarak yeterli yağış almadık ama çok kurak diyebileceğimiz bir kış da değil. Yağan yağmur buğday, kanolonun gelişimi açısından bir sıkıntı yok. 'Bu yağışlar iyi mi gidiyor? Seneye iyi mi olur mu?' dersek, bunun için erken. Genel olarak baktığımızda ürünün gidişatı güzel ama önümüzdeki dönemde belli aralıklar yağış alamamız gerekiyor. Kış dönemi daha bitmiş sayılmaz. İnşallah güzel yağışlar gelir. Toprağı suyu depolayabileceği, nehir debilerimizin, barajlarımızın seviyesinin yükseleceği bir dönem olur diye umuyorum. Şu an nehir, barajların seviyelerinin yükseleceği bir yağış yok."

Kaynak: ANKA / Yerel

Toprak Mahsulleri Ofisi Hüseyin Arabacı Edirne Tarım Hava Durumu Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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