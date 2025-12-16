Haberler

Edirne Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne Tepki Gösterdi

Güncelleme:
Edirne Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, 586 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin kayıt dışılığı artıracağını belirterek düzenlemenin geri çekilmesini talep etti. SMMMO Başkanı Keskin, düzenlemenin vergi sisteminde belirsizlik yaratacağını ve bürokratik engellerin arttığını ifade etti.

(EDİRNE) - Edirne Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO), 586 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin, muhasebe ve beyan yetkisini meslek dışı yapanların kayıt dışılığı artıracağını belirterek düzenlemenin derhal geri çekilmesi talebinde bulundu. SMMMO Başkanı Cüneyt Keskin, "Ülkemizde, mevcut krizden çıkış için kayıt dışılıkla mücadele ve bütçe disiplini ihtiyacı ortadayken ve bu kapsamda birçok mükellef ağır vergisel ödevlere katlanmak zorunda kalırken, kayıt dışılığı körükleyecek ve vergi sistemimizde gedikler açacak bu nevi uygulamaların kamuoyunda yeterince tartışılmadan ve istişare edilmeden yürürlüğe sokulması, bu mücadeleleri ve çabaları anlamsızlaştırmaktadır" dedi.

SMMMO, 13 Aralık 2025 tarihli ve 586 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne Edirne Defterdarlığı önünde düzenlediği basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Basın açıklamasını Edirne SMMMO Başkanı Cüneyt Keskin yaptı. Düzenlemeyle vergi sisteminde belirsizlikler yaratıldığını ve kayıt dışılığı teşvik ettiğini ifade eden Keskin şöyle konuştu:

"Ne yazık ki, 13 Aralık'ta yayımlanan 586 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile anılan kararname kapsamında 1 Ocak 2026'dan itibaren gerçek usulde vergilendirilecek olan mükelleflerin, işletme hesabı esasına göre vergilendirildikleri süre zarfında defterlerinin bağlı oldukları meslek odaları tarafından tutulmasına ve beyannamelerinin bu odalar tarafından da gönderilebilmesine izin verilerek atılan olumlu adımların daha da gerisine gidilmesine sebebiyet verilmiştir.

Her ne kadar ilimizdeki esnafları ve meslek mensuplarını bu aşamada doğrudan etkilemese de ileride yapılabilecek daha olumsuz düzenlemelerin önünü açabilecek niteliktedir. Hiçbir hukuki ve teknik gerekçe ile açıklanmayacak ve kendi içerisinde onlarca belirsizlik içeren hukuka aykırı bu yetkilendirmenin nasıl bir amaca hizmet ettiğini anlamak maalesef mümkün değildir. Bu nedenle, doğrudan ülkemiz vergi sistemine ve mesleğimize yönelen bu düzenlemeye diğer meslektaşlarımız gibi biz de sessiz kalmayacağız. Ülkemizde, mevcut krizden çıkış için kayıt dışılıkla mücadele ve bütçe disiplini ihtiyacı ortadayken ve bu kapsamda birçok mükellef ağır vergisel ödevlere katlanmak zorunda kalırken, kayıt dışılığı körükleyecek ve vergi sistemimizde gedikler açacak bu nevi uygulamaların kamuoyunda yeterince tartışılmadan ve istişare edilmeden yürürlüğe sokulması, bu mücadeleleri ve çabaları anlamsızlaştırmaktadır."



