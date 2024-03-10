Edirne'deki tarihi camilerde Ramazan'ın ilk teravih namazı kılındı

Edirne'deki tarihi camilerde 11 ayın sultanı Ramazan'ın ilk teravih namazı kılındı.

Edirneliler, ilk teravih namazını kılmak için Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde tadilat çalışmaları devam etmesi sebebiyle ayrılan bölümlerde kılarken, Eski ve Üç Şerefeli camiler olmak üzere tüm camilerde teravih namazı coşkuyla kılındı, dua edildi.

Yatsı namazı öncesinde asırlık camiye gelen insanlar saflarda yerini aldı. Genç yaşlı yüzlerce insan, yatsı namazını eda ettikten sonra teravih namazını kıldı. Kılınan namaz sonrası vatandaşlar yapılan dua sonrası dağıldılar. - EDİRNE