Edirne'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 9 Kişi Tutuklandı
Edirne merkezli düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda toplam 16 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilenlerden 9'u tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon, 300 milyon 844 bin lira işlem hacmine sahip bahis ağı üzerinde gerçekleştirildi.
Şüphelilerden 2'si savcılık sorgusunun ardından, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; 9 şüpheli ise tutuklandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında teknik takip ve MASAK analizleri sonucunda, 300 milyon 844 bin lira işlem hacmine sahip yasa dışı bahis ağı deşifre edildi.