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Edirne'de Yaz Dönemiyle Birlikte Kiralık Konut Talebi Düştü

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Trakya Üniversitesi öğrencilerinin yaz tatili için kentten ayrılması, Edirne'de kiralık konut talebini düşürdü. Emlakçılar, öğrencilerin artık yurtları tercih ettiğini ve piyasanın durgunlaştığını belirtti.

(EDİRNE) - Trakya Üniversitesi öğrencilerinin yaz tatili nedeniyle kentten ayrılması, Edirne'de kiralık konut piyasasını etkiledi. Emlakçılar, kiralık ev talebinin düştüğünü, öğrencilerin ise daha çok yurtları tercih ettiğini belirtti.

Trakya Üniversitesi öğrencilerinin yaz tatiline çıkmasıyla birlikte Edirne'de kiralık konut talebinde düşüş yaşanırken, emlakçılar piyasadaki hareketliliğin önemli ölçüde azaldığını ifade etti.

Emlakçı Ferhat Arda Yılmaz, yaz döneminde öğrencilerin kentten ayrılmasıyla kiralık taleplerinde düşüş yaşandığını belirterek, yurt ve pansiyon sayısındaki artışın öğrenciler açısından olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Yaz dönemi geldikçe, okullar kapandıkça, öğrenciler elini ayağını çektikten sonra ister istemez kiralık taleplerinde düşüşler meydana geliyor. Keza şu an yurtların ve pansiyonların sayısı artıyor. Bu durum öğrenciler için güzel gelişmeler çünkü şehir dışında öğrencileri okutmak yüksek maliyetlere yol açmaya başladı. İnsanlar şu anda tabii ki ister istemez ekonomik kaygılarıyla beraber çocuklarını hem şehir dışında okutmakta, hem de burada yaşamaları için yaptıkları masraf bayağı yüksek rakamlara tekabül etmeye başladı" diyekonuştu.

Emlakçı Doruk Eker ise yaz döneminde öğrencilerin evlerini boşalttığını ya da devrettiğini, kiralık konut piyasasında durgunluk yaşandığını söyledi. İkinci öğretim programlarının kaldırılmasının da piyasayı etkilediğini ifade eden Eker, bir öğrencinin boşalttığı dairenin yeniden kiraya verilmesinin aylar sürebildiğini kaydetti.

Eker, öğrencilerin son dönemde daha çok yurtları tercih ettiğini belirterek, yurt ücretlerinin görece düşük olmasının apart daire işletmecilerini ve emlak sektörünü olumsuz etkilediğini söyledi.

Kaynak: ANKA
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